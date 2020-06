Luomumansikkaa saa suoraan tiloilta tänäkin kesänä – satokausi alkaa pian juhannuksen jälkeen

0

Luomumansikan satokausi alkaa pian juhannuksen jälkeen. Luomumansikkaa pääsee poimimaan turvallisesti myös tänä kesänä tilojen tekemien järjestelyjen ansiosta.

Luomumansikan satokausi alkaa tänä vuonna pian juhannuksen jälkeen. Mansikan kypsymisestä kertovat Pro Luomun haastattelemat luomumansikanviljelijät.

Luomumansikkaa viljellään Suomessa noin 170 hehtaarilla. Viime vuonna luomumansikan kokonaissato oli 406 000 kiloa. Yleisimmät luomuviljeltävät mansikkalajikkeet ovat Polka ja Boynty.

Kaikkiaan 67 suoramyyntiä tarjoavan luomumansikkatilan yhteystiedot on julkaistu Pro Luomun nettisivuilla. Suurin osa tiloista tarjoaa kuluttajille sekä suoramyyntiä että itsepoimintaa.

Osa tiloista myy luomumansikan lisäksi myös muita luomumarjoja, kuten vadelmaa, herukkaa, pensasmustikkaa ja saskatoonia. Muutamalta tilalta löytyy myös luomutyrniä.

Luomumansikkaa pääsee poimimaan turvallisesti myös tänä kesänä. Koronatilanteeseen on reagoitu luomumansikkatiloilla muun muassa itsepoiminnan ajanvarauksella, jonka avulla rajoitetaan samanaikaisten poimijoiden määrää tilalla.

Vartioharjun marjatilalla Kerimäellä pyritään välttämään kaikkia turhia kontakteja. Tilauksesta poimitut luomumansikat viedään erilliseen tilaan, josta kuluttaja saa noutaa ne ilman ihmiskontakteja. Myös maksuliikenteeseen on tehty erikoisjärjestelyjä.

– Maksu tehdään tänä vuonna mobiilisti tai kirjekuorella postilaatikkoon, Pekka Malinen Vartioharjun luomumarjatilalta kertoo.



Osa luomumansikkatiloista kertoo itsepoiminnan todennäköisesti lisääntyvän tänä kesänä, jos aikaisemmin töissä olleita ulkomaalaisia poimijoita ei saada Suomeen. Osa taas kertoo mahdollisesti vähentävänsä itsepoimintaa ja lisäävänsä suoramyyntiä.

Koronaviruksen vaikutukset ovat näkyneet suomalaisilla luomumansikkatiloilla vaihtelevasti. Tiloilla, joilla toiminta on pienimuotoista, vaikutukset ovat olleet yleisesti lievemmät. Suuremmilla tiloilla rajoitusten seuraukset ovat olleet huomattavammat.



Lisätyötä ja -kustannuksia on aiheuttanut epävarmuus ulkomaalaisten kausityöntekijöiden pääsystä Suomeen. Toisaalta osalla tiloista poikkeustilanne on vaikuttanut jopa positiivisesti.

– Paikallisilta kausityöntekijöiltä on tullut hakemuksia enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Rajojen sulkeminen keväällä vaikutti osittain myös taimien saantiin.

Luomumansikan viljelyssä ei käytetä kemiallisia torjunta-aineita. Tuholaisia torjutaan käyttämällä niiden luonnollisia vihollisia, kuten petopunkkeja.

Mansikalla yleisen harmaahomeen torjunnassa auttavat mehiläiset, jotka kuljettavat viljelyksille mikrobivalmistetta pölyttäessään kukkia. Harmaahometta ehkäistään luomumansikkatiloilla myös vuoroviljelyllä, ilmavalla kasvustolla ja terveillä taimilla.