Juvan Keskustan kunnallisjärjestö vastustaa malminetsintävarauksia – ”Toteutuessaan kaivokset tuhoaisivat merkittävän osan suurimmasta järvestämme”

Juvan Keskustan kunnallisjärjestö vastustaa Juvallekin myönnettyjä malminetsintävarauksia.

– Toteutuessaan kaivokset – oikeammin jopa satojen hehtaarien kokoiset avolouhokset – tuhoaisivat merkittävän osan suurimmasta järvestämme, jonka ainutlaatuisen luonnon alueita on ehdolla Unescon maailmanperintökohteiksi, toteaa Keskusta yleisen kokouksen julkilausumassaan.

Keskustan mukaan kaivostoiminnan aloittamisen haaveita ei voi perustella sillä, että Suomessa olisi erityisen hyvät esiintymät.

– Sillä onhan julkisesti yleisesti todettu, että suomalaiset mineraalivarannot ovat kansainvälisessä vertailussa tyypillisesti varsin pieniä tai pitoisuuksiltaan laihoja.

Tukes on juuri myöntänyt luvat malminetsintävarauksiin Saimaalle suojeltujen Natura 2000 -alueiden välittömään läheisyyteen.

Juvan Koikkalan varausalueen laajuus on noin 93 neliökilometriä, ja varauksen tekijä on Suomen Malmitutkimus Oy.

Sulkavalla ja Puumalassa alueet ovat yhteensä samansuuruisia, ja nekin varaukset on tehnyt Suomen Malmitutkimus Oy.



Keskusta muistuttaa, että nykyinen kaivoslaki ei anna luonnolle eikä edes maanomistajille riittävää suojaa malminhimoa vastaan.

– Suomen ja erityisesti meidän alueemme valtti pitkällä tähtäimellä on sen puhtaassa luonnossa. Sitä ei saa uhrata yhden toimialan takia.