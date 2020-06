Saimaan Teatterin podcast-kiertue alkaa Juvalta – jokainen jaksoista on omistettu yhdelle seuran- tai työväentalolle

0

Saimaan Teatteri joutui koronan takia peruuttamaan perinteisen kesäteatterikiertueensa. Kiertue kuitenkin toteutetaan myös tänä vuonna, vain hieman totutusta poikkeavalla tavalla.

Tulevasta lauantaista eteenpäin Saimaan Teatteri kiertää pitkin Etelä-Savoa ja Etelä-Karjalaa podcast-sarjan muodossa, lähtien liikkeelle Juvalta ja päättyen 18. heinäkuuta Facebook live -tapahtumaan.

Uusi podcast-sarja vie kuulijat Saimaalle, seuran- ja työväentaloihin. Kaikkiaan Saimaan Teatteri julkaisee podcastejaan 11 osan verran, lähes päivittäin.

Podcast-sarjassa vieraillaan muun muassa Virmutjoella, Puumalassa, Taipalsaaressa ja Oravissa.



Saimaan Teatterin podcast on inspiroitunut vahvasti teatterille rakkaista kiertuepaikoista, seuran- ja työväentaloista. Jokainen jakso on omistettu yhdelle talolle. Työryhmän kirjoittamat jaksot pohjautuvat osittain paikallisten haastatteluihin ja prosessin aikana onkin opittu paljon talojen ja kiertuepaikkojen historiasta.



Alun perin teatterin piti toteuttaa perinteinen kesäteatterikiertue, mutta korona muutti kesän suunnitelmat.

– Kiertueen peruuntuminen on ollut Saimaan Teatterille melkein jopa onni onnettomuudessa. Tuntuu teatterin toiminnan kannalta elintärkeältä, että ollaan päästy nyt tutustumaan meidän esiintymispaikkojen historiaan syvemmin. Toisaalta en malta odottaa ensi kesän kiertuetta ja sitä, että pääsee astumaan vanhoille tutuille näyttämöille kaikki nämä tarinat tuntien, pohtii Saimaan Teatterin hallituksen puheenjohtaja Pietu Wikström.



Mikkelistä kotoisin oleva näyttelijä Joonas Kääriäinen on ensimmäistä kesää Saimaan Teatterin toiminnassa mukana.

– Olen käynyt katsomassa joinakin kesinä esityksiä ja aavistelinkin, että kyseessä on kiva porukka. Työskentely on sujunut mutkattomasti, mitä nyt eräs pandemia sotki vähän suunnitelmia. Saatiin tehtyä kuitenkin tosi hieno podcast-sarja, jonka seurassa pääsee kiertämään Saimaata ja seuran- ja työväentaloja.



Saimaan Teatterin podcastin ohjauksesta ja dramaturgiasta vastaa ohjaaja Janne Pellinen. Podcast-sarjan äänisuunnittelu on Jani Orbinskin käsialaa, hän oli tekemässä myös Antti Holman Oopperajuhlat -podcastia.

Podcastin jaksot ovat kuunneltavissa Soundcloud -palvelussa sekä Saimaan Teatterin nettisivuilla.

Saimaan Teatteri on vuodesta 2014 lähtien toiminut, nuorista näyttämötaiteen ammattilaisista sekä yhteiskuntatieteiden tutkijasta koostuva kiertueteatteri, joka on edeltävinä kesinä kiertänyt laivalla Saimaata esiintyen Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan seurantaloissa.