Päivö-myrsky laittoi pelastuslaitoksen liikkeelle Juvalla viidesti – tehtäviä riittänyt ympäri maakuntaa myös tänään

Eilisen nimipäiväsankarin Päivön mukaan nimetty myrsky piti pelastuslaitoksen kiireisenä Etelä-Savossa eilen. Hätäkeskuksen välittämiä tehtäviä oli kaikkiaan 139 kappaletta koko vuorokauden (30.6.2020) aikana. Niistä vahingontorjuntatehtäviä oli 126 kappaletta.

Tehtävät olivat pääosin puiden raivaustehtäviä.

Juvalla vahingontorjuntatehtäviä oli kaikkiaan viisi. Muiden kuntien osalta vahingontorjuntatehtävät jakautuivat seuraavasti: Enonkoski 4, Heinävesi 13, Hirvensalmi 8, Joroinen 10, Kangasniemi 4, Mikkeli 26, Mäntyharju 6, Pertunmaa 2, Pieksämäki 17, Puumala 5, Rantasalmi 7 ja Savonlinna 19.

Ajankohdan mukaan tarkasteltuna ylivoimaisesti eniten vahingontorjuntatehtäviä oli iltakuuden ja yhdeksän välillä. Tuolloin pelastuslaitoksen kautta lähdettiin liikkeelle yhteensä 92 vahingontorjuntatehtävään.

Lisäksi pelastuslaitoksen yksiköt suorittivat kymmeniä oma-aloitteisia tehtäviä siirtyessään tilannepaikoille ja sieltä takaisin.

Tänään kello 13 mennessä Etelä-Savon pelastuslaitos on suorittanut yhteensä 23 tehtävää. Niistä vahingontorjuntatehtäviä on ollut 18. Vahingontorjuntatehtävät ovat olleet eilisen myrskyn jäljiltä kaatuneita puita, jotka on havaittu tänään tai niistä on ilmoitettu tänään.