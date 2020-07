”Savolainen palasi tavallaan juurilleen” – Harri Kainulainen viettää vapaa-aikaansa mieluummin Juvalla kuin Espanjan aurinkorannikolla

0

Vakuutusneuvos Harri Kainulainen on helsinkiläinen vapaa-ajanasukas Juvalla. Hän on perheineen jo toistakymmentä vuotta viettänyt kesiään Jukajärven rannalla.

Tai jos oikein tarkkoja ollaan, Kainulainen viettää kesäasunnollaan enemmänkin kuin pelkät kesät.

– Meille tästä Juvan kesäasunnosta on tullut tavallaan toinen koti. Täällä vietämme vuodenkierrosta useammankin kuukauden. Olin Jukajärven rannalla yksin korona-karanteenissa keväällä kuukauden. Tein polttopuita, remonteerasin paikkoja, kärräsin hiekkaa ja sepeliä, mutta ei se siitä huolimatta ollut mikään työleiri. Viihdyin täällä luonnonrauhassa erinomaisesti.

Harri Kainulaisesta ja hänen perheestään tuli Juvan kesäasukas vähän sattumalta. Hän näki Juvan Lehdessä ilmoituksen myytävistä kesäpaikoista.

Hän kävi eräänä helmikuisena lauantaina 14 vuotta sitten katsomassa puolisonsa kanssa paikkaa. Hän soitti silloiselle Juvan kunnanjohtajalle Heikki Laukkaselle, onko edessä aukeava luminen tasanko järvi vai pelto.

– Olin jo Savonlinna-vuosinani monta kertaa ajanut Juvan läpi, mutta Jukajärvi ei ollut tuttu. Kun Laukkasen Heikki järven toiselta puolelta varmisti, että järvihän se luminen aukea välissä on, ajatus kesäpaikan ostosta kypsyi nopeasti. Tässä oli hirsiset rakennukset jo valmiina eikä timpurin hommiin tarvinnut heti käydä.

– Savolainen palasi tavallaan juurilleen ja sai vielä vakkasuomalaisen vaimonkin innostumaan maisemasta, hän naurahtaa.

Harri Kainulainen tunnustaa olevansa suomalaisen rauhallisen järviluonnon ystävä. Jukajärvi maisemineen sellaisen tarjosi.

Kun hän on vielä Pieksämäeltä kotoisin ja sukukin on vahvasti Savosta, Juva tuntui tuolloin ja tuntuu edelleen oikealta valinnalta kesäasuntopaikaksi.

– Meillä avautuu edessämme maisema, joka vaihtuu ja on joka vuodenaika – jopa joskus päivittäinkin – erilainen. Vaimon kanssa kesäisin istumme aamukahvilla saunan terassilla ja ihastelemme Jukajärven rauhaa ja maisemaa. Järveltä saattaa kuulua kuikan huuto. On kiva seurata vesilintujen puuhastelua, poikasten kehittymistä, käydä kalassa järvellä ja syksyllä osallistua hirvimetsälle.

Kainulainen kertoo, että suhde kesäasuntoon on 14 vuoden aikana tullut hyvinkin läheiseksi. Hänestä on kiva tulla aina Jukajärven rannalle ja mainitsee, että elämä ja olo täällä on niin erilaista kuin Helsingissä.

– Täällä on tekemistä ja puuhasteltavaa. Tästä on muodostunut tavallaan toinen koti, mutta hyvin erilainen kuin kaupunkikoti. Viihdymme täällä hyvin eripituisia jaksoja, käytämme paikallisia palveluita. Tänne on syntynyt ystävyyssuhteita, jotka ovat elämässä aina tärkeitä ja arvokkaita.

Harri Kainulaisen vapaa-ajanasunnolla on useampi rakennus. Tontilla on vanhoja hirsirakennuksia, joilla on erilaista käyttöä. On vierasaittaa, saunaa ihan veden äärellä, mutta pihapiirissä on vain yksi niin sanottu modernimpi rakennus. Se toimii vaimon ateljeena ja kesävieraitten majoituspaikkana.

– Onhan näissä vanhoissa hirsirakennuksissa tietenkin hoitamista, mutta se on samalla oivallista ajankulua. Tällaiseen maalais- ja järvimaisemaan nämä vanhat hirsirakennukset istuvan hyvin.

Kainulainen on tyytyväinen, kun Juvalta löytyy paikallisia osaajia, ammattilaisia, joita saa helposti tekemään vaativampia töitä. Ja tavarahankinnatkin ovat onnistuneet paikallisesti.

Onko Jukajärven vapaa-ajanasunto sinulle lepokoti vai työleiri?

– Tämä on meille molempia. Tykkään tehdä kaikennäköistä, mitä osaan. Se normaali asu täällä on työhaalarit ja turvakengät. Kun tontilla liikkuu, niin aina huomaa jotain tekemistä.

– Kun olin keväällä yksin täällä kuukauden karanteenissa enkä juuri ketään tavannut, sain paljon tehtyä polttopuita, pihatöitä ja yhden pienen terassinkin. Kun kottikärryllä kuskaa sepeliä, kyllä se kunnon hoidosta käy. Mutta osaan vähän aikaa olla tekemättäkin mitään, Kainulainen nauraa.

Hän sanoo viettävänsä vapaa-ajanasunnollaan ainakin nelisen kuukautta vuodessa. Tänä vuonna koronaepidemian takia päiviä kertyy enemmänkin.

– Syksy ja pimeät illat eivät aja meitä pois Juvalta Helsinkiin. Golfaamaan pääsemme Joroisissa, osallistun syksyisin hirvijahtiin Keski-Juvan Riistamiesten mukana. Olen ollut täällä perustamassa Jukajärvi-yhdistystä kymmenisen vuotta sitten ja haluan olla kehittämässä tätä Jukajärven aluetta. Kauniin Oravareitin olemme vaimon kanssa meloneet neljä kertaa. Nämä ovat tuomassa oman virkistävän lisänsä tähän mökkikauteen.

Harri Kainulainen on innostunut enemmän savolaiseen järvimaisemaan Juvalla kuin esimerkiksi espanjalaiseen aurinkorannikon elämään. Hänestä vapaa-ajanasunto Suomessa on monipuolisempi ja innostavampi.

– Täällä on rauhaa, luontoa ja mikä parasta Juvalla on erinomaiset palvelut ympäri vuoden. Hiihtämään pääsee talvella suoraan rannasta, Sampolassa voi käydä kuntosalilla ja talvella voi sahata jäälle avannon ja käydä pulahtamassa, avovesiuintia harrastava Kainulainen sanoo.

