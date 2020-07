Sunnuntaina pääsee ihastelemaan kahta juvalaispuutarhaa Avoimet puutarhat -tapahtumassa

0

Huomenna sunnuntaina 5.7. järjestettävään Avoimet puutarhat -tapahtumaan on ilmoittautunut mukaan myös kaksi juvalaiskohdetta. Porttinsa yleisölle avaavat Vanhan Kilkkilän puutarha Nuutilanmäellä sekä Aarno Ylösen puutarha Härkälässä.

Vanhan Kilkkilän persoonallinen puutarha on vanhassa maalaispihapiirissä. Sieltä löytyy runsaiden istutusten lisäksi myös kahvila.

Ylösen puutarha sijaitsee peltojen keskellä. Se on muuttunut pikku hiljaa hyötytarhasta kukkatarhaksi. Hyötytarhasta on vielä jäljellä marjoja ja perunamaa.

Tänä vuonna tapahtumassa on mukana paljon uusia kiinnostavia puutarhoja. Kaiken kaikkiaan avoimet puutarhat -tapahtumaan on ilmoittautunut yli 400 kohdetta. Teemapäivänä puutarhat ovat auki kello 12-17.

Avoimien puutarhojen teemana on tällä kertaa Yhdessä oppien puutarhassa. Puutarhavierailun aikana voi hankkia uusia ideoita puutarhanhoitoon ja tutustua uusiin kasvilajeihin ja niiden hoitoon. Monessa puutarhassa ovat juuri nyt parhaimmillaan keskikesän kukkijat, ja vihannesmailta korjataan jo ensimmäistä satoa.

Mielenkiintoisiin kohteisiin voi tutustua etukäteen www.avoimetpuutarhat.fi -sivuilla, jonka karttapalvelun avulla löytyvät lähellä olevat kohteet. Lisäksi tapahtuman Youtube-kanavan kautta voi tutustua esittelyvideon avulla 30 kohteeseen.

Avoimet puutarhat -tapahtuman järjestää Puutarhaliitto ry yhteistyössä Kotipuutarha-lehden ja Svenska Trädgårdsförbundetrf:n kanssa.