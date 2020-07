Georg Grotenfeltin elokuvia Juvan kirjastossa – torstaina aloitettiin elokuvalla Viimeiset karjalaiset

0

Elokuvaohjaaja Georg Grotenfelt tunnetaan Juvalla parhaiten arkkitehtina. Hän on suunnitellut Juvalle pientaloja, lomarakennuksia, maalaistalojen peruskorjauksia sekä Shellin huoltoaseman. Kaikkein tunnetuin lienee alunperin Asutusliiton rakentama Ararat- lomakeskus Salajärven rannalla.

Grotenfelt on myös toiminut joitakin vuosia puurakentamisen professorina. Elokuvaohjaajaksi hän opiskeli 1990-luvun alussa.

Grotenfelt on dokumentaristi, joka lähestyy aihettaan hienovaraisesti ja antaa paljon tilaa katsojan omille tunteille ja ajatuksille. Elokuvien aiheet ovat omakohtaisen tuntuisia ja monista niistä löytyy kosketuskohta hänen sukunsa vaiheisiin niin Juvalla kuin Joroisissakin.

Viime kesänä nähdyistä elokuvista von Wrightin veljeksiä käsitellyt Heijastuksia ja Hermanfilmen liittyivät Joroisten kartanomaailmaan. Furugårdista hän on tehnyt elokuvan Ylen kartanoita käsittelevään sarjaan.

Juvalaisille tärkeitä ovat etenkin hänen Kalevi Hämäläisestä tekemänsä elokuva samoin kuin Luonteri Surfia käsittelevä kolmeminuuttinen.

Heinäkuussa 2020 Toenperän Juvan kirjastossa nähdään neljä Georg Grotenfeltin elokuvaa torstai-iltapäivisin. Kaikkien elokuvien kesto on noin tunti. Tällä viikolla aloitettiin esittämällä Säämäjärven Särkilahden elämästä 1990-luvulla kertova elokuva Viimeiset karjalaiset.

Grotenfeltin aiheena ovat usein taiteilijat. Uusin vielä keskeneräinen kertoo Outi Heiskasesta. Tänä kesänä Juvan kirjastossa katsotaan kaksi suomenruotsalaisia modernistirunoilijoita käsittelevää elokuvaa. Rabbe Enckell on teemana filmissä Landskapet – med dubbla skuggan. Siinä on väläyksiä niin Vättilän kartanosta kuin Helsingin yliopiston kirjastostakin.

Enckellin tuttavapiiriin kuuluivat niin Edith Södergran kuin Hagar Olsson. Elokuva on suomeksi tekstitetty. Merkintöjä valkeasta kaupungista jäljittää pitkäaikaista runouden vaikuttajaa koko Skandinaviaakin ajatellen – Gunnar Björlingiä. Modernistiksi hänetkin on määritelty. Grotenfelt kameroineen kulkee Helsingin kaduilla ja etsii jälkiä Björlingistä.

Viimeisenä elokuvana on vuorossa Hiljaisuuden lähteillä. Elokuva tutkii hiljaisuuden eri ulottuvuuksia nuoren viittomakielen tulkin ja kuurojen koulun opettajan Niina Halosen ja hänen oppilaansa elämän kautta. Ortodoksisuus on vahvasti elokuvassa läsnä. Elokuvaa voi kuvata myös kokeelliseksi.

Elokuvaesityksiin pyydetään ilmoittautumaan ja tekemään paikkavaraus. Katsomo on koronarajoitusten vuoksi pieni. Siihen mahtuu vain 23 katsojaa puolentoista metrin väleillä. Elokuvaesitykset on mahdollistanut Juvan kulttuurin hankeavustus Juvan kulttuurisivujen kehittämiseen.