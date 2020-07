Perjantai-illan huumaa juvalaisittain – Katso lukijoiden lähettämät upeat luontokuvat!

0

Suomalaiset kesäillat ovat tunnetusti ihanteellista aikaa maisemien ihailuun – ja miksei myös ikuistamiseen. Erityisesti viime perjantai-ilta 3. heinäkuuta tuntuu herättäneen ihmisissä innostusta tallentaa kameralla kaunista kesäillan tunnelmaa.

Juvan Lehteen asti omat kuvansa lähettivät Seppo Salo ja Päivi Poikkimäki. Heidän ottamistaan kuvista heijastuu rakkaus Juvaa, Etelä-Savoa ja suomalaista luontoa kohtaan. Molemmissa kuvissa on aistittavissa aitoa perjantai-illan huumaa, jossa tunnelman kattoon nostaa juhlimisen sijaan edessä näkyvän maiseman kauneus. (Juttu jatkuu kuvan jälkeen.)

Seppo Salon mukaan hänen kuvaansa on ikuistettu täysi kuu mökin terassilta kuvattuna Saimaalta Luonterille päin. Salon mukaan kyseessä on ”hieno paikka elää ja näin eläkkeellä kun. Voi vielä nauttia luonnosta ja vesissä on vielä kalaa.” Toisaalta Salo toteaa kaipaavansa ”sitä luontoa, joka oli isoisäni olinaikana; kalaa ja riistalintuja riitti – ei nyt. Tosi surullista, mutta jospa mentäisiin edes parempaan suuntaan.”

Päivi Poikkimäki taas kertoo kuvansa otetun Kotijärven rannalta. Perjantai-iltana sen ylle kaartui sateenkaari.