Juvan havaintopisteillä ei toistaiseksi sinilevää – Jukajärven rannasta mittauksia tehty viimeksi heinäkuun alussa

0

Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikoilla on havaittu viime viikkoa vähemmän sinilevää. Hieman sinilevää esiintyi 21:llä, runsaasti vain neljällä havaintopaikalla.

Juvalla on kaksi valtakunnallista havaintopaikkaa, yksi Jukajärven ja yksi Murtosen rannassa. Niillä kummallakaan ei ole havaittu sinilevää tänä kesänä.

Jukajärven rannan osalta viimeisin mittaus on tehty heinäkuun alussa, Murtosella juhannuksen aikaan.

Runsaat sinilevähavainnot ovat pääosin niiltä eteläisen Suomen järviltä, joilla sinilevää on ollut runsaasti edellisilläkin viikoilla. Yhtään erittäin runsasta havaintoa ei kirjattu.

– Järvillä runsaat sinilevähavainnot ovat vähentyneet viime viikosta, kommentoi tutkija Laura Härkönen Suomen ympäristökeskuksesta tilannetta viikko sitten torstaina.

– Kuluvan viikon tuulinen ja epävakainen sää on sekoittanut pintakukintoja takaisin vesipatsaaseen. Tällä hetkellä sinilevätilanne on ajankohtaan nähden pääosassa maata tyypillinen, tai paikoin jopa pitkänajan keskiarvoa alhaisempi. Sinilevät voivat kuitenkin runsastua uudelleen sään lämmetessä ja tyyntyessä, hän mainitsee.

Kansalaisilta on tullut nelisenkymmentä sinilevähavaintoa, jotka painottuvat Etelä- ja Keski-Suomeen. Kansalaishavaintojen perusteella noin kymmenellä järvikohteella on havaittu hieman sinilevää, eikä runsaita kansalaishavaintoja ole kirjattu.

Vesien sekoittuminen on vaikuttanut myös pintavesien lämpötiloihin. Pintavesien lämpötilat ovat Etelä- ja Keski-Suomessa 18 ja 22 asteen välillä, eli 1−3 astetta pitkäaikaista keskiarvoa lämpimämpiä. Pohjois-Suomessa pintavesien lämpötilat ovat paikoin puolestaan 1−2 astetta pitkäaikaista keskiarvoa viileämpiä, 5 ja 17 asteen välillä.

Suomen ympäristökeskus ylläpitää Järvi-meriwikiä, jossa jokaisella on mahdollisuus perustaa oma havaintopaikka ja tallentaa sille levähavaintoja järviltä ja rannikkoalueilta. Myös yksittäisiä havaintoja voi lähettää eri vesistöillä liikkuessaan. Havainnot voi toimittaa älypuhelimissakin toimivan Havaintolähetti-sovelluksen avulla.

Ilmoitetut havainnot näkyvät valtakunnallisella levätilannekartalla ja tukevat valtakunnallista levätilanteen arviointia. Myös havainnot siitä, että sinilevää ei ole, ovat tärkeitä.