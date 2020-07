Mustikkaa ja hillaa poimitaan pian – mustikkasadosta tulossa hieman tavanomaista parempi

0

Mustikka kypsyy poimittavaksi eteläisessä Suomessa heinäkuun puolessa välissä. Mustikan vanavedessä soilla kypsyy runsas hilla- eli suomuurainsato.

Mustikan kukinta on päättynyt koko Suomen alueella. Kukkia oli tänä kesänä laskettujen yli 400 koeruudun perusteella keskinkertainen määrä. Tähän mennessä lasketuissa koeruuduissa keskimäärin kuusi kukkaa kymmenestä on pölyttynyt raakileeksi. Pölytystulos on hieman tavanomaista parempi.

Myös suomuuraimen kukinta on päättynyt. Kukinta oli runsas ja pölytystulos erinomainen: kukista keskimäärin 70 prosenttia päätyi raakileeksi asti.

– Tavanomainen pölytystulos jää 30 prosenttiin. Raakileiden määrä on erittäin runsas, myös avosoilla. Pohjois-Suomen pääsato kypsynee laajoilla alueilla poimittavaksi heinäkuun puolen välin jälkeen, Luonnonvarakeskuksen (Luke) erikoistutkija Rainer Peltola kertoo.