Juvalla tänä vuonna runsaasti kirjanpainajakuoriaisia – metsänomistajien hyvä tarkkailla tuulenkaatoja ja kuusia hakkuualojen reunoilla

Kesäkuun lämpimät kelit vauhdittivat kirjanpainajien parveilua ja paikoin Etelä-Savossa kesäkuun seurantatulokset olivat melko huolestuttavia. Viime viikkojen viileämmät säät ovat hieman hillinneet tilannetta.

Kirjanpainajakannassa on myös alueellisesti suurta vaihtelua. Seurannan perusteella esimerkiksi Juvalla kirjanpainajia on runsaasti, Mikkelissäkin kanta olisi kasvussa edelliseen vuoteen verrattuna. Sen sijaan Savonlinnan suunnalla seurantapyydyksiin on kertynyt vain vähän kuoriaisia. Naapurimaakunnissa tilanne on samankaltainen.

Tyypillisesti kirjanpainajien runsastuminen liittyy myrskytuhoihin. Vahingoittuneet, korjaamatta jäävät puut ovat hyviä lisääntymisalustoja kirjanpainajalle, ja kanta voi kasvaa hyvinkin nopeasti. Kesä- heinäkuun vaihteessa Etelä-Savoakin kurittaneen Päiviö-myrskyn jäljiltä onkin syytä huolehtia kaatuneiden ja vahingoittuneiden havupuiden poistamisesta metsistä jos vahingoittunutta puustoa on runsaasti.

Yksittäiset tuulenkaadot eivät merkittävästi lisää hyönteistuhojen riskiä ja niitä voi jättää monimuotoisuuden edistämiseksi metsään lisäämään lahopuuston määrää.

Metsänomistajien kannattaa tarkkailla alkukesän lisäksi myös nyt heinä-elokuussa kuusia etenkin hakkuualojen reunoilla ja metsässä olevia tuulenkaatoja. Mikäli kaatuneiden puiden rungolle tai pystypuiden tyvelle kertyy kahvinruskeaa purua, puuhun on iskeytynyt kirjanpainaja.

Kirjanpainajan torjunnassa keskeistä on ennaltaehkäistä kirjanpainajamäärien nousu korjaamalla kuorellinen kuusipuutavara ja tuulenkaadot pois metsistä ennen kuin kirjanpainajat ehtivät aikuistua ja levitä ympäröiviin metsiin.