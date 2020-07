Seppo Suurosen valmentama Maurizo ennakkosuosikkina Pikkuprinssi-lähdössä

0

Seinäjoen Kuninkuusravien lauantaina kilpaillaan perinteinen Pikkuprinssi-ikäluokkalähtö, jossa nelivuotiaat suomenhevoslupaukset mittaavat paremmuutensa. Yksi lähdön suurimmista ennakkosuosikeista on Seppo Suurosen valmentama Maurizo. Lahjakas ori on voittanut kaikki uransa kolme lähtöä. Edellisessä Kaustisen Pikkupelimanni-lähdössä taakse jäivät lahjakkaasta ikäluokasta mm. Kinderi ja Ville Kalle.

Ravitalli Suuronen Oy:n kasvatti on ollut mieluisa treenattava, ja valmennus on päästy aloittamaan varhaisessa vaiheessa. Hevosen omistavat Ravitalli Suuronen Oy, Trot Team N ja V Peltomäki Ay.

– Sitä on päästy nuoresta lähtien treenaamaan. Hevosena se on todella kiltti ja rauhallinen, eikä se stressaa mistään asioista. Onhan hevonen lahjakas, mutta kaikki on mennyt sen kanssa hyvin ja tekeminen on ollut helppoa, niin se on omia aikoja päässyt kehittymään tuollaiseksi, Suuronen kommentoi.

Pikkuprinssi kilpaillaan 2100 metrin ryhmäajona, ja juvalaisori pääsee kiihdyttämään matkaan kakkosradalta. Kaustisen startti oli oriin uran ensimmäinen autolähtö ja voittoaika kirjattiin tuolloin komeaan 27,6-aikaan.

Maurizon ura on tähän asti ollut tappioton, mutta Seinäjoelle matkataan maltillisin odotuksin.

– Hyvillä mielin lähdetään starttiin, mutta nuorten hevosten kohdalla pitää muistaa, että ne osaavat tehdä virheitäkin.

Suurosen tallin edustusta Pikkuprinssi-lähdössä täydentää myös Vauhtis, joka on aloittanut uransa niin ikään vakuuttavasti. Pikkupelimannissa ori sijoittui hienosti neljänneksi. Nelivuotislupauksien kanssa tähtäimessä ovat loppukauden ikäluokkakilpailut.

– Sekin on mennyt hyvin ja olen siihen tyytyväinen. Hevonen kehittyy koko ajan ja treenaa Maurizon kanssa samoja vauhteja. Startissa se ei pane vielä ihan parasta peliin ja se keskittyy välillä vähän kaikkeen muuhun kuin itse kilpailuun. Jospa se siitä iän kanssa varttuu ja rupeaa keskittymään, mutta hevoseen olen tosi tyytyväinen. Vauhtis on ollut minulla myös varsasta asti valmennuksessa ja samalla kaavalla kuin Maurizon kanssa mennään eteenpäin.

Raviurheilijan kultaisella ansiomerkillä viime vuoden Lahden Kuninkuusraveissa palkitulle Suuroselle perinteikäs raviviikonloppu on näytellyt uralla suurta roolia. Suurosen sekä Juha Kortekallion Patrik voitti ravikuninkuuden peräti neljä kertaa peräkkäin vuosina 1988-1991. Tänä vuonna pääkilpailuissa ei nähdä edustusta juvalaistallista, mutta tapahtumaa seurataan silti tarkasti.

Suomenhevosten kasvattajana Suuronen on tehnyt komeaa jälkeä. Ravitalli Suuronen Oy:n kasvatteihin lukeutuu Maurizon lisäksi mm. kaikkien aikojen nopein suomenhevonen Vitter sekä kuninkuusraveissakin esiintyneet Franko ja Kilun Peedro. Kasvateista kuningatarkilpailussa on esiintynyt Carmela. Lämminveristen puolelta taas huippukautta juokseva Hotshot Luca on lähtöisin juvalaistallista.