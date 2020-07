Juva mukana poikkeuksellisen laajassa marjanpoimintaprojektissa

0

Sotkamolainen Marjex käynnisti heinäkuussa ennennäkemättömän laajamittaisen marjanpoimintaprojektin. Tarkoituksena on kerätä luonnonmarjat, mustikat ja puolukat, metsistä mahdollisimman tehokkaasti talteen.

Marjojen osto- ja vastaanottopisteitä avataan lähes sadalla paikkakunnalla ympäri Suomea, myös Juvalla. Kaiken kaikkiaan pisteitä avataan Kalajoelta Kuhmoon ja Salosta Savitaipaleelle, Kemijärveltä Korialle ja Paltamosta Parkanoon.

Pisteet toimivat heinäkuusta syyskuun loppuun. Juvan piste siirtyi SEO Juvan edustalta Juva Camping -leirintäalueelle Poikolanniementielle.

Marjojen osto- ja vastaanottopisteisiin on jo palkattu runsaasti työvoimaa. Marjex haluaa voimallisesti rohkaista ja kannustaa suomalaisia marjanpoimintaan. Marjastus on varteen otettava vaihtoehto lisäansioiden hankkimiseksi, ja marjojen myynnistä saatava tulo on verovapaata.

– Ahkera marjanpoimija pystyy suotuisissa olosuhteissa keräämään yli 60 kiloa mustikkaa ja noin 100 kiloa puolukkaa päivässä. Edellisinä kesinä mustikasta on maksettu noin 1,50-2,50 euroa kilolta ja puolukasta noin 1-2 euroa kilolta, kertoo Marjexin toimitusjohtaja Janne Naapanki.

Tutkimusten mukaan yli 90 prosenttia luonnonmarjoista jää poimimatta Suomen metsistä. Laskennallinen sato on noin 500 miljoonaa kiloa ja vuotuinen kokonaispoiminta noin 45 miljoonaa kiloa. Näin ollen siis vain vajaat 10 prosenttia marjoista kerätään vuosittain talteen.

Tänä kesänä marjasadosta ennustetaan kerättävän talteen normaaliakin vähemmän, kun teolliseen tuotantoon tarkoitetun marjanpoiminnan kannalta merkittävä ulkomaisen työvoiman saanti on koronapandemian takia vaikeutunut.

Marjex on marjoihin ja sieniin erikoistunut yritys, jonka Marjex -tuotemerkit ovat olleet markkinoilla jo 50 vuoden ajan.