Kaakkois-Suomen Kokoomus muistuttaa uusista palveluista – piirikokokous pidettiin sunnuntaina Rantasalmella.

Kokoomuksen Kaakkois-Suomen piti sunnuntaina Rantasalmella keväältä koronan vuoksi siirtyneen kevätkokouksensa.

Julkilausumassaan piiri toteaa, että Suomea viedään eteenpäin rohkeasti uudistamalla ja kehittämällä uusia palveluita.

Piirin mukaan Kaakkois-Suomen alue on kärsinyt merkittävästi venäläisturistien puuttumisesta ja rajojen kiinniolosta. Se ei ole kuitenkaan lamauttanut yrittäjiä toimettomiksi, vaan uusia avauksia on tehty paljon. Tulovirtoja on kehitetty uusista lähteistä ja kehitetty aikaisempia palveluita sopeutumaan vallitsevaan tilanteeseen.

Piiri toteaa, että uudessa tilanteessa tulisi kannustaa uusiin kokeiluihin ja tukea innovaatiotoimintaa. Byrokratia ei saa olla este suomalaisten unelmien toteuttamiselle.

– Erilaisia tukia pitäisi osoittaa esimerkiksi alv:n alennuksilla ravintoloille tai tukemalla palveluiden kotitoimituksia ja kotitalousvähennyksen korottamista, painottaa Kaakkois-Suomen Kokoomuksen puheenjohtaja Jussi Virsunen.

– Siellä missä on haasteita ja ongelmia, on myös innovaatioita ja ongelmanratkaisukykyä. Yrittäjämäistä ajattelua voidaan soveltaa myös julkisissa palveluissa. Esimerkiksi virtuaaliset matkailupalvelut, etäkoulut, kirjastojen etäkäyttö, sähköiset sote-palvelut ovat tulleet jäädäkseen kuntiemme palvelutarjontaan.

Piirikokous päätti esittää puoluevaltuustoon ehdolle seuraavat henkilöt: Kai Savolainen, Kotka Mervi Visuri, Hamina (varalle); Sirpa Laari, Kouvola Riku Nöjd, Kouvola (varalle); Seppo Hujanen, Mäntyharju Ari Ora, Savonlinna (varalle); Armi Salo-Oksa, Mikkeli Hanna Nuutinen, Luumäki (varalle); Mikko Airas, Imatra Linda Brandt-Ahde, Lappeenranta (varalle).

Puoluevaltuusto valitaan Kokoomuksen puoluekokouksessa, joka pidetään Porissa 4.-6.9.