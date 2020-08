Osuuspankki järjestää näyttelyn taideteoksistaan – Osa näyttelyn tuotoista lahjoitetaan Juvantie ry:lle

0

Suur-Savon Osuuspankin konttoreihin on kertynyt vuosien saatossa yli 100 taideteosta, jotka ovat jääneet konttoritilojen pienennyttyä holvien kätköihin.

Pankki järjestää myyntinäyttelyn varastoiden kätköissä olleista teoksista yhteistyössä mikkeliläisen taidegalleria GalleriArin kanssa.

Holvien kätköistä -taidenäyttelyn tuotot jaetaan hyväntekeväisyyslahjoituksina paikallisille yhdistyksille.

– Mielestäni näiden teosten arvolle on sopivaa, että ne löytävät uuden kodin ja pääsevät taas esille. Sen vuoksi meillä syntyi ajatus myyntinäyttelystä. Haluamme lahjoittaa näyttelystä kertyneet varat omistaja-asiakkaidemme ehdottamille eteläsavolaisille yhdistyksille, kertoo Suur-Savon Osuuspankin toimitusjohtaja Jari Himanen.

Suur-Savon Osuuspankki tekee lahjoituksia yhdistyksille toimialueensa jokaiseen kuntaan. Lahjoitusten saajat ovat: Mikkelin Hope ry, ViaDia Mikkeli ry, Jampan Eläinhoitola, Pieksämäen Omaishoitajat ry, Perhekahvila Hermanni, Mäntyharjun Reissupolku ry, Sulkavan Urheilijat -41 ry, Heinäveden Kyläyhdistys ry, Savonlinnan HaTTu ry, Savonlinnan Yeesi ry, Enonkoski-Seura ry, Juvantie ry, MLL Puumalan yhdistys sekä Eläkeliiton Hirvensalmen yhdistys.

Yrittäjä, galleristi Ari Hänninen toivottaa kaikki tervetulleeksi ainutlaatuiseen taidenäyttelyyn.

– On kunnia saada pankin taideteokset esille gallerian tiloihin. Holvien kätköistä -näyttely sisältää aitoja taideteoksia sekä valtakunnallisesti että paikallisesti merkittäviltä taiteilijoilta, kuten Onni Oja, Juhani Palmu, Nandor Mikola, Kari Piippo ja Ari M. Rantala. Näyttelyyn voi osallistua myös verkossa osoitteessa www.galleriari.fi”

Hänninen kertoo, että näyttely päättyy huutokauppaan sunnuntaina 30.8. Huutokauppa on taidegallerian tiloissa, mutta siihen voi tehdä ennakkotarjouksia sähköisesti.

Holvien kätköistä -myyntinäyttelyyn on vapaa pääsy. Näyttely on avoinna 29.8.2020 asti.