Hukkumisia pystyy ennaltaehkäisemään omalla toiminnallaan – heinäkuussa koko maassa hukkui 15 ihmistä 

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton (SUH) ennakkotilastojen mukaan heinäkuussa hukkui 15 ihmistä. Hukkuneista kahdeksan oli miehiä, yksi nainen ja kuudessa tapauksessa sukupuoli ei ole tiedossa. Kuusi hukkumista tapahtui uidessa, kaksi veteen putoamisen yhteydessä, yksi laitesukelluksen yhteydessä, ja kuudessa tapauksessa tapahtumien kulku ei ole selvillä.

Suomessa on tammi-heinäkuun aikana hukkunut 78 ihmistä. Samaan Etelä-Savon maakunnan alueella hikkuneita oli kaksi, kun viime vuonna hukkumistapauksia oli kahdeksan.

Alkuvuoden hukkumislukema on viimeksi ollut suurempi vuonna 2014 (98). Viime vuonna heinäkuussa hukkui 20 ihmistä ja tammi-heinäkuussa 64 ihmistä. Tavanomaista suurempi luku tänä vuonna selittyy osittain kevättalvella jäihin hukkuneiden määrällä ja korona-ajan lisääntyneenä ulkoilulla.

– Suomessa hukkumistilastojen suurimmat piikit nähdään kesäkuukausien aikana. Ihmisiä hukkuu kesäkuukausina SUH:n ennakkotilastojen mukaan (2010–2020) 50 % koko vuoden lukemasta. Tämän kesän aikana on Suomessa hukkunut 35 ihmistä, kertoo SUH:n viestintäasiantuntija Niko Nieminen.

Heinäkuun hukkumiskuolemista tapahtui viisi Etelä-Suomessa, kolme Länsi- ja Sisä-Suomen alueella, kaksi Lounais-Suomessa, kaksi Pohjois-Suomessa ja kaksi Itä-Suomessa. Yksi suomalainen mies hukkui laitesukelluksen yhteydessä ulkomailla. Tämän vuoden hukkuneista 57 on ollut miehiä ja kahdeksan naisia. 13 tapauksessa sukupuoli ei ole tiedossa.

Hukkumisia pystyy ennaltaehkäisemään omalla toiminnallaan. Vesiturvallisuus on pitkälti asennekysymys. Asenne on valinta ja se vaikuttaa käyttäytymiseesi. Onkin hyvä muistaa, että voit muuttaa omaa suhtautumistapaasi asioihin, muistuttaa Nieminen.

– Hukkumistapausten välttämiseksi on muistettava, että vesillä tulee aina käyttää asianmukaisia turvallisuusvälineitä, päihtyneenä ei koskaan mennä uimaan tai veneilemään ja omat taidot tulee arvioida realistisesti. Jokaisella tulee myös olla riittävät tiedot ja taidot itsensä ja toisen pelastamiseen veden varasta. Muutos on aloitettava jostain. Vaikka alku tuntuisikin epämukavalta, jos oma ja läheisten turvallisuus on muutoksen myötä parempi, se on sen arvoista. Meidän kaikkien on aika miettiä käyttäytymistämme vesillä ja veden äärellä, sanoo Nieminen.

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 30 vuotta ensimmäisestä Viisaasti vesillä -vesiturvallisuuskiertueesta. Vuotta juhlistetaan tänä vuonna hukkummattomuudenlupaus-kampanjalla ja Priiman kanssa yhteistyössä toteutettavalla minikurssilla, jossa ihmiset saavat tietoa turvallisesta vesillä ja veden äärellä liikkumisesta. Kurssi on ilmainen ja suorittaminen vie noin 15 minuuttia.

Tutustu hukkumattomuudenlupaus-kampanjaan osoitteessa: www.viisaastivesilla.fi/hukkumattomuudenlupaus

10 VINKKIÄ VESITURVALLISEEN KESÄN VIETTOON