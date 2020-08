0

Moni lapsi ja nuori saa lähipäivinä itselleen uuden koulurepun. Suur-Savon Osuuspankki keräsi koulureppuja vähävaraisten perheiden lapsille yhteistyössä Hope Mikkelin, Pieksämäen Pelastakaa Lapset ry:n sekä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Savonlinnan yhdistyksen kanssa.

Koronapandemia on tiukentanut vähävaraisten lapsiperheiden tilannetta entisestään ja kaikki apu on yhdistysten mukaan tervetullutta. Uudet koulureput selässään koululaiset pääsevät aloittamaan kouluvuotensa samalta viivalta.

Suur-Savon Osuuspankki toimittaa reput paikallisille yhteistyökumppaneilleen, jotka lajittelevat ja jakavat lahjoitukset suoraan perheille. Keräyksen avulla saatiin yhteensä 191 reppua eteläsavolaisille koululaisille sekä lukematon määrä penaaleja ja muita koulutarvikkeita.

Mikkelin konttorilla kerättiin 82 reppua, Pieksämäellä 59 ja Savonlinnassa 50 reppua.

– Lasten ja nuorten hyvinvointi on meille tärkeä asia ja osa vastuullisuustyötämme. On ollut mahtavaa huomata se into, jolla asiakkaamme ja henkilökuntamme lähtivät mukaan reppukeräykseen. Iso kiitos vielä kaikille lahjoittajille sekä yhteistyökumppaneillemme, sanoo Suur-Savon Osuuspankin viestintäpäällikkö Tarja Wasenius.