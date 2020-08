Kolumni: Suuria pieniä tekoja – hyvällä mielellä olen seurannut myös juvalaisen yhteisöllisyyden vahvistumista

0

Se oli se maaliskuun erikoinen perjantai kun kalenteri tyhjeni ja tuijottelimme työkaveri Raulin kanssa hölmistyneinä toisiamme, emmekä osanneet tehdä muuta kuin lähteä Kahvikulmaan päiväkahville.

Olo oli varsin epätodellinen ja ontto. Meillä jokaisella löytynee muisto tai tarina niistä hetkistä, kun korona rantautui Suomeen ja muutti tulollaan koko 2020 vuottamme sekä tulevaisuuttamme.

Kun uusi rajattu arkemme etätöineen alkoi, koin vahvasti, että korona tulee ottamaan meiltä paljon, mutta tulee se myös antamaan. Tämän kokemuksen olen saanut elää vahvasti todeksi niin työssä kuin muutoinkin arjen elossa.

Viimeisen vuoden aikana olen seurannut ilolla juvalaisen yhteisen tekemisen ja yrittämisen kasvua.

Mieltäni lämmittää erityisesti se, kuinka juvalaiset ottivat haltuun Take away -tarjonnan ja Reko-lähiruokarenkaan koronakevään aikana.

Edellä mainitut palvelut ovat hyviä esimerkkejä siitä, kuinka yhdessä lähdimme ostamaan tuotteita ja käyttämään palveluita rajoitusten kanssa kamppailevilta paikallisilta yrityksiltä. Sinnikkäät yrittäjät keksivät uudenlaisia tapoja palvella meitä asiakkaita.

Tästä kaikesta pääsemme saamapuolelle myös tulevaisuudessa tarjonnan laajentuessa.

Hyvällä mielellä olen seurannut myös juvalaisen yhteisöllisyyden vahvistumista, joka on koronakevään ja -kesän aikana ottanut ihan uusia askeleita. Tämä on ollut nähtävissä myös sosiaalisen median puolella. Elämme ajassa, jossa viestintä ja markkinointi ovat paljolti verkossa, hektistä sekä jatkuvasti muuttuvaa.

Erilaisissa sosiaalisen median kanavissa ja arvosteluissa pääsemme tekemään pieniä, mutta mahottoman tärkeitä tekoja. Jokainen tykkäys, kommentti ja jako somessa on alueemme yritykselle, kunnalle, hankkeelle tai muulle toimijalle todella tärkeä.

Omalla tekemisellämme pystymme vuorovaikuttamaan ja sitä kautta edistämään alueemme elinvoimaisuutta sekä tulevaisuutta.

Meillä on vahvuutena loistava sijainti ja eteenpäin menevän mieli. Siitä kertoo myös upea valmistuva koulukampuksemme. Tarvitaan tekoja, jotta saamme niin Juvalle muuttavia perheitä kuin yrityksiäkin pitämään kampuksen käyttöasteen positiivisena myös tulevaisuudessa.

Ottakaamme oppia lasten innostuksesta ja asenteesta, kun he markkinoivat kotikuntaansa tulevalla Juvan kunnan markkinointivideolla.

Tommy Tabermannin sanoin: ”Vain murrettu leipä on kokonainen leipä ja onnea voi vain jakaa.” Värikästä syksyä ja voikaamme hyvin!

Kirjoittaja on Juvan Vehmaan toimintaympäristön kehittämishankkeen projektipäällikkö.