Conifer Consulting ja Mhy Etelä-Savo yhteistyöhön – toimintamallia testataan aluksi Mhy Etelä-Savon alueella

Conifer Consulting Oy ja Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo allekirjoittivat sopimuksen metsien hoidosta heinäkuun alussa 2020.

Conifer Consulting Oyn toimitusjohtaja Mikael Beck kertoo, että yhtiö hallinnoi yhteensä yli 30 000 hehtaarin metsäomaisuutta, mikä jakaantuu useampaan institutionaaliseen asiakkaaseen.

Yhtiön tavoitteena on saada metsien hoitoon toimija, jolla on laaja, koko maan kattava palveluverkosto sekä yhteydet paikallisiin työresursseihin.

– Voimme keskittyä omiin vahvuuksiimme salkun hoidossa, kun metsätyöt toteutetaan paikallisen metsäammattilaisen toimesta vuosittain.

Beckillä on myönteistä kokemusta mhy-kentän palveluista ja tämä toimi ajurina asioista sopimiselle. Toimintamallia testataan aluksi Mhy Etelä-Savon ja myöhemmin Mhy Keski-Suomen alueilla. Toimintamallin hioutuessa on mahdollista tehdä koko maan kattava yhteistyösopimus.

Mhy Etelä-Savon johtaja Petri Pajunen kertoo, että metsänhoitoyhdistys on kehittänyt palvelujaan aktiivisesti ja on tärkeää, että erilaiset uudet metsänomistustavat otetaan huomioon palvelutarjonnassa.

Metsänhoitoyhdistysten Palvelu Oy:n suurasiakkuuksista vastaava kehittämispäällikkö Harri Huupponen kertoo yhteistyön Conifer Consulting Oyn kanssa olevan hyvin monipuolista, luottamuksellista ja uusia ajatuksia ruokkivaa.

– On hienoa tehdä yhteistyötä tahon kanssa, jolla on aito halu edistää monipuolista metsien käyttöä. Metsänhoitoyhdistykset ovat juuri tähän metsänomistajan etujen valvojana oikea taho, Huupponen toteaa.