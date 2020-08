Juva ja muut Toenperän kirjastot yksimielisinä – kirjailija Siri Kolu valittiin vuoden 2020 Kirjalilijaketuksi

0

Eteläsavolaiset kettukirjastot Toenperän Juvan, Joroisten ja Rantasalmen sekä Sulkavan kirjasto ovat valinneet vuoden 2020 kirjailijaketuksi Siri Kolun. Kolu ponnahti Suomen kirjallisuuden taivaalle kymmenen vuotta sitten. Hänen kirjoittamansa Me Rosvolat voitti Otavan ja Kinoproductionin järjestämän lastenromaani- ja elokuvakäsikirjoituskilpailun syksyllä 2009. Teos ilmestyi keväällä 2010 ja on sen jälkeen jatkanut voittokulkuaan. Kirja sai samana vuonna Finlandia Junior-palkinnon.

Vuonna 2012 Kolu palkittiin Kaarina Helakisa –palkinnolla ja vuonna 2013 Väinö Riikkilä -seuran Laivakello-palkinnolla. Nuorisokirjailijoiden jakama Topelius-palkinto oli vuorossa 2017. Palkintojen nimissä vilahtaa koko Suomen lasten- ja nuortenkirjallisuuden historia. Siihen jatkumoon Siri Kolu istuu erinomaisesti.

Siri Kolu on kirjoittanut ensimmäisen Me Rosvolat -kirjan jälkeen kuusi lisää. Kolun nimeen on yhdistetty Astrid Lindgren, ja lähiönoita nostaa helposti mieleen Roald Dahlin lastenkirjat. Kolun kirjoja on käännetty saksaksi, ranskaksi, viroksi ja ruotsiksi.

Siri Kolu on dramaturgi ja teatteri-ilmaisun ohjaaja. Hän on Vantaan sanataidekoulun rehtori ja on kiertänyt Lukuinto-lähettiläänä kouluja.

Kirjailijakettu on arvonimi ja huomionosoitus lasten- ja nuortenkirjailijalle tai kuvittajalle. Kettukirjastot haluavat palkinnolla kiinnittää huomiota erinomaisiin kirjailijoihin, joiden ansiosta lapset ja nuoret yhä uudelleen jaksavat tarttua kirjaan ja lukea tarinoita.

Kirjailijaketun myöntöperusteissa kirjailijan työstä sanotaan seuraavaa: ”Kirjailijakettu annetaan vuosittain kirjailijalle, joka on innoittanut lapsia ja nuoria lukemaan ja käyttämään rakasta äidinkieltämme. Kirjailijaketun käyttämä suomen kieli on selvää, hyvin lukeutuvaa ja saa lukijan hykertelemään. Hänen tarinansa saa lapset ja aikuiset nauramaan tai itkemään tai nauttimaan jännityksestä. Kettukirjailijan kirjoihin lapset ja nuoret tarttuvat halullisesti ja niitä Lukuketun lobbaajat esittelevät yhtä innokkaasti satoja kertoja. Kirjailijaketun teokset kestävät käyttöä ja aikaa. Kirjailijakettujen teosten laatu punnitaan sydämissä ja lasten lukutulokset näkyvät tulevaisuuden kansainvälisissä mittareissa ja menestyksissä.”

Kirjailijakettu sisältää arvon ja diplomin lisäksi pehmoketun. Kirjailijakettu on usein kiertänyt kirjailijavierailulla kettukirjastojen kouluilla.

KIrjailijakettuja on julkistettu vuodesta 2014 lähtien ja aina Tove Janssonin syntymäpäivänä 9. elokuuta.