0

Itä-Suomen poliisi on saanut valmiiksi kahden henkirikoksen esitutkinnan, toinen tapaus on Juvalla ja toinen Puumalassa.

Poliisi tiedotti 21.11.2019 epäillystä murhasta Juvalla. Esitutkinta asiassa on valmistunut, ja asia siirretään Itä-Suomen syyttäjäalueelle syyteharkintaa varten, asiassa tulee nostaa syyte 31.8.2020 mennessä.

Poliisin mukaan esitutkinnassa on saatu varsin kattavasti selvitettyä epäillyn teon kulku. Asiassa on selvinnyt, että henkirikoksen uhriin on kohdennettu voimakasta väkivaltaa muun muassa teräasein. Esitutkinnassa rikoksesta epäilty on edesauttanut asian selvittämistä ja ollut halukas selvittämään asiaa. Asia siirtyy syyttäjälle murhana uhriin kohdennetun voimakkaan väkivallan ja teon erityisen julmuuden vuoksi.

Lisäksi poliisi tiedotti 19.5.2020 epäillystä henkirikoksesta Puumalassa 19.5.2020.

Esitutkinta asiassa on valmistunut ja asia siirretään Itä-Suomen syyttäjäalueelle syyteharkintaa varten, asiassa tulee nostaa syyte 31.8.2020 mennessä.

Etelä-Savon käräjäoikeus vangitsi toukokuussa 1990-luvulla syntyneen miehen todennäköisin syin epäiltynä taposta. Mies on edelleen vangittuna.

Esitutkinnassa on selvinnyt, että 1970-luvulla syntyneen miehen kuolema on aiheutettu kohdentamalla väkivaltaa pään ja kaulan alueelle. Rikoksesta epäilty ei ole esitutkinnassa myöntänyt syyllistyneensä asiassa tappoon.