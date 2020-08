Toimivalta ylittyi Työterveyden kaupassa – ” Meidän on nyt pohdittava, mitä tästä seuraa käytännössä ja harkittava huolella jatkotoimet”

0

Korkein hallinto-oikeus on antanut ratkaisunsa Etelä-Savon Työterveys Oy:n valituksesta. KHO:n mukaan Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän valtuustolla ei ollut toimivaltaa päättää asiasta. Päätös ostaa vähemmistöosuus työterveysyhtiöstä oli lainvastainen. KHO säilytti voimassa Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen.

Mikkelin kaupunki myi keväällä 2017 työterveysyhtiönsä 2,6 miljoonalla eurolla Osuuskauppa Suur-Savolle ja Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle. Essoten valtuusto hyväksyi kaupan 15.6.2017. Ratkaisusta valitettiin.

Suur-Savo omistaa Etelä-Savon Työterveys Oy:stä 51 prosenttia ja Essote 49 prosenttia.

– Meidän on nyt pohdittava, mitä tästä seuraa käytännössä ja harkittava huolella jatkotoimet. Essoten päättäjien selkeän enemmistön vahva tahto on, että noin 3 700 ihmisen henkilöstömme tarvitsee työterveyden vähintään kuntayhtymän lähipiiristä. Sikäli tämä on tietysti valtava pettymys. Perussopimuksen vanhentunut kirjaus työterveystoiminnan kiellosta Essoten toimialana tulee varmasti puntaroitavaksi, sanoo kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen.