Juvalainen Fanny Pasonen ylsi naisten Superpesikseen – debyyttiottelu pelattiin keskiviikkona Siilinjärvellä

Juvalainen Fanny Pasonen on lunastanut paikkansa naisten Superpesiksessä.

Hän pelasi korkeimmalla sarjatasolla ensimmäisen pelinsä keskiviikkona lappeenrantalaisen Pesä Ysien riveissä Siilinjärveä vastaan. Pesäysit voitti ottelun.

Pasonen pelaa neljättä kauttaan Pesä Yseissä, ja tähän saakka on hän pelannut muun muassa naisten Suomensarjaa ja B-nuorten SM-sarjaa.

Pasonen on Superpesiksen riveissä loppukauden. Joukkueella on edessään vielä kolme ottelua. Pesä Ysit on tällä hetkellä yhdeksäntenä sarjassaan.

Fanny Pasonen on ensimmäinen juvalainen nainen, joka on yltänyt pesäpallon korkeimmalle sarjatasolle. Hän kirjoitti Juvan lukiosta tämän vuoden keväällä ylioppilaaksi.