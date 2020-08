Juvalla kerätään luvatta rahaa kuurojen nimissä – ”Poliisi ottaa vastaan asiaan liittyen vihjeitä siitä, että missä rahankeräystä tapahtuu”

0

Kuurojen Liittoon on kesän ja erityisesti viimeisen kahden viikon aikana tullut todella runsaasti yhteydenottoja liittyen luvattomaan rahankeräykseen kuurojen hyväksi. Poliisin mukaan kyseisenlaista toimintaa on esiintynyt runsaasti eri puolilla Suomea, mutta Itä-Suomen poliisin alueella asia on noussut esille toistaiseksi vain Juvalla.

Aiheesta on keskusteltu myös sosiaalisessa mediassa, viimeksi tänään Puskaradio Juva – ilmoitustaulu -nimisessä Facebook-ryhmässä.

Luvatta liikkeellä olevat rahankerääjiä on tavattu kaduilla ja muilla julkisilla paikoilla, kuten kauppakeskuksissa ja niiden parkkipaikoilla. He esittelevät itsensä lapuilla kuuroiksi ja kertovat keräävänsä rahaa kuurojen hyväksi. Mukana on usein nimilista, jossa on huonolla suomella tietoa kuurojen monitoimitalon rakentamisesta tai vastaavasta.

Todellisuudessa kyse ei ole Kuurojen Liiton toiminnasta. Liiton mukaan kuurouteen vetoava kaupustelu ja kerjääminen on kuitenkin ilmiönä valitettavan tuttua jo usean vuoden ajalta. Toisinaan tapausten yhteydessä on havaittu viitteitä ulkomailta organisoidusta toiminnasta; usein asianomaiset eivät edes olleet kuuroja.

Kuurojen Liitto näkeekin vaarana, että tämänkaltainen rahankeräys sekoitetaan liiton viralliseen varainhankintaan. Mikäli epäilee rahankeräyksen aitoutta, voi pyytää nähtäväksesi poliisiviranomaisen myöntämän keräysluvan. Suomessa järjestöjen varainhankinta on luvanvaraista ja tarkasti säädeltyä toimintaa. Kuurojen Liitolla on viranomaisten myöntämä keräyslupa.

Poliisi pyytää kansalaisia harkitsemaan tarkoin osallistumista sellaiseen keräykseen, joka herättää suoraan epäilyksiä keräyksen laillisuuden suhteen.

– Poliisi ottaa vastaan asiaan liittyen vihjeitä siitä, että missä rahankeräystä tapahtuu ja jos kerääminen on varsin aggressiivista ja päällekäyvää, niin asiasta voi ilmoittaa poliisille myös hätäkeskuksen kautta, kommentoi tutkinnanjohtaja Timo Häkkinen Mikkelin poliisiasemalta.

Vihjeet voi ilmoittaa poliisin vihjesähköpostiin vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi