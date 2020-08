EloSuhinoille tulee säpinää – Vehmaan alueen yrittäjät tempaisevat elokuussa

0

Juvan Vehmaan alueella järjestetään perjantaina 28. elokuuta EloSuhinat-tapahtuma.

Päivän kestävän tapahtuman järjestävät Wiikinki Grilli, Trajuka Oy, Juvan Autohuolto Oy, Juvan Rauta ja Maatalous Vihonen Oy sekä Kärkipyörä Oy.

Yritykset sijoittuvat melko tiiviille alueelle Vehmaaseen, ja tapahtumia, tarjouksia sekä tuote-esittelyjä järjestetään yritysten piha-alueilla valtatie 14:n ja 5:n tuntumassa.

EloSuhinat korvaa tavallaan pienemmässä muodossa kevään Sujuvat Suhinat-tapahtuman, joka jouduttiin perumaan koronaepidemian vuoksi keväällä.

Yrittäjät halusivat järjestää säpinää alkavalle syksylle, ja niinpä viisi yritystä löi hynttyyt yhteen ja päätti punnertaa tapahtuman todeksi.

EloSuhinoissa toiminta keskittyy ennen muuta Juvalta päin 14-tietä tultaessa Vehmaan alueen oikean laidan yrityksiin.

Lisäksi Juva Camping on mukana siinä mielessä, että leirintäalueen kanssa yhteistyötä tekevä Mika Ilmari Oy esittelee ja vuokraa EloSuhinoilla sähköavusteisia fat bike -pyöriä. Niiden vuokrausmahdollisuus on muun muassa Juva Campingilla.

EloSuhinat-tapahtuma alkaa perjantaina kello 9 ja kestää kello 17 saakka.

Päivän aikana kuullaan muun muassa Jussi Marttisen haitarimusiikkia ja nähdään moottorisahaveistoa. Taiteilija Leo Löppönen tunnetaan taidokkaista eläinveistoksistaan.

Lisäksi EloSuhinoiden yhteistyöyritykset tarjoavat kahvia ja kakkua, jota varataan 500 hengen tarpeisiin.

Juvan Vehmaan alueen yritykset ovat löytäneet toisensa ja tekevät yhteistyötä. Wiikinki Grillin yrittäjä Minna Turtiainen korostaa yhteisöllisyyden merkitystä. Hän on kokenut sen uudehkona Vehmaan alueen yrittäjänä tervetulleeksi.

– Tähän mennessä olemme toimineet melko kapealla sektorilla ja olleet Juvalla melko yksinäisiä. Olemme tehneet omaa työtämme, ja moni juvalainen ei tiedä, mitä teemme.

– Kun avasimme uuden liiketoiminnan, olemme päässet paljon läheisimmäksi monen juvalaisen yrittäjän kanssa.

Turtiaisen johtama Go Metal Oy tunnetaan ennen muuta voimailuun liittyvistä varusteita ja tekstiileistä, ja sen toimitilat ovat nykyään kirkonkylällä. Nykyään yritys tekee paljon kasvomaskeja. Turtiaisen Wiikinki Grilli avautui heinäkuussa Vehmaan alueelle Kärkipyörän viereen.

Juvan Autohuollon yrittäjä Pia Suhonen sanoo, että yrittäjät voivat myös edistää toistensa liiketoimintaa.

– Jos meillä esimerkiksi käy niin, että asiakkaan huoltoaika kestää pitempään kuin on sovittu, niin voimme sanoa, että menkääpä käymään tuossa läheisellä grillillä haukkaamassa palasta.

Vehmaan yrittäjät myös kiittivät Juvan kuntaa ja ennen muuta Vehmaan alueen projektipäällikön Mirjami Laitisen aktiivista roolia elinkeinopolitiikassa.

– Hänet saa aina helposti kiinni ja olipa asia mikä hyvänsä, hän alkaa selvittää sitä yhdessä kollegoidensa kanssa.

Laitinen sanoo, että toimintaympäristöä kehittävän hankkeen vetäjänä hänen roolinsa on toimia yritysten apuna monissa asioissa sekä koordinoida muun muassa tapahtumia. Hän ollut mukana myös EloSuhinoiden järjestelyissä, vaikka käytännön vastuu onkin yrityksillä itsellään.

Laitinen korostaa, että jokainen pysäytetty asiakas on aina voitto Vehmaan alueen kaikille toimijoille, ja tämän tavoittelua sekä alueen markkinointia tulee tehdä yhteistyössä.

– Kaikista tärkeintä ja myös mukavinta on yhteisvoitto. Kun asiakas saadaan pysähtymään, hän ei ehkä sillä kerralla tulee ”juuri minun yritykseeni”, vaan ehkä seuraavalla kerralla. Loppu viimein siitä hyötyvät kaikki: jokainen Vehmaan alueelle kääntyvä auto on alueen jokaisen yrityksen mahdollisuus.

Mirjami Laitinen korostaa asiakaspalvelun merkitystä. Yritysten tulee osata ohjata asiakas vaikka kilpailijalle, ellei yrityksellä sillä hetkellä ole mahdollista palvella asiakasta. Se on hänen mukaansa isossa kuvassa jokaisen yrittäjän yhteinen voitto, ja se kasvattaa yhteishenkeä alueen yrittäjien kesken. Mikä tärkeintä, asiakas kyllä muistaa hyvän palvelun.

Trajukan yrittäjä Jenni Karjalainen on itse Lappeenrannasta alkujaan kotoisin, ja hän sanoo sinne asti kantautuneen viestejä, että Juvalla on yrittäjillä hyvä yhteisen tekemisen meininki.