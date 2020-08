Tarjolla perheiden ulkoilutapahtuma – Vehmaan lenkissä on uutena tänä vuonna puolimaratonin matka ja liikuntavälineiden kirppis

0

Kolmannen kerran Juvalla järjestettävästä Vehmaan lenkistä halutaan koko perheen yhteinen ulkoilutapahtuma.

Leena Liukkonen Juvan Urheilijoista tähdentää, että lenkille voi kukin lähteä vapaasti omien voimien mukaan.

– Jokainen varmasti löytää oman tapansa liikkua, onpa se sitten vaikka lastenrattaita työnnellen tai muuten kävellen, hän innostaa.

Samoilla linjoilla on kunnanjohtaja Mervi Simoska, jonka mukaan Vehmaan lenkki sopii taatusti kaikenkuntoisille ja eri tyyleillä liikkuville ihmisille.

Vehmaa lenkin keskeiset järjestäjät ovat Juvan Urheilijat, Juvan kunta ja Juva Camping. Lisäksi mukana tapahtumassa on useita järjestöjä sekä Etelä-Savon Liikunta.

Vehmaan lenkki järjestetään sunnuntaina 30. elokuuta kello 12-16 välisenä aikana.

Tapahtuman tukikohtana toimii Juva Camping, ja tapahtuman suojelija on kestävyysjuoksijana ennätyksiä tahkonnut Ari Paunonen, joka on myös tulossa mukaan tapahtumaan.

TapahtumaN alueelle on vapaa pääsy, ja monet aktiviteetit ovat käyttäjilleen maksuttomia. Campingilla on paljon ohjelmaa koko perheelle, muun muassa lasten mini­maraton. Lisäksi tarjolla on juoksubenji, pomppulinna, makkaranpaistoa, lettuja ja tuote-esittelyitä.

Lenkille lähtijöille ohjatut verryttelyjumpat ovat kello 12.45 ja sitä ennen kello 12.30 juostaan lasten minimaraton. Vehmaan lenkin startti on kello 13, ja lenkki kiertelee Vehmaan alueella ja kirkonkylän tuntumassa.

Tapahtumaan kannattaa ilmoittautua 23. elokuuta mennessä, sillä silloin ovat voimassa alennetut ennakkohinnat.

Vehmaan lenkin osallistumismaksu sisältää ohjatut verryttelyjumpat, huollon reitillä, keittolounaan, tuotekassin, mitalin ja saunan.

Tänä vuonna Vehmaan lenkissä on uutena sarjana miesten ja naisten yleinen puolimaraton. Muut sarjat ovat: 5,5 km, P/T 15, kuntosarja, 10,05 km, yleinen M/N, kuntosarja ja yleinen M/N 10,05 km.

Muutakin uutta on tänä vuonna luvassa. Tapahtumapaikalle voi näet tuoda mukanaan ja lahjoittaa pois joutavaksi jääneitä liikuntavälineitään, kuten esimerkiksi suksia, luistimia, pelivälineitä tai vaikkapa lenkkareita.

Käytettyjen liikuntavälineiden kirppistä pyörittävät Juvan Partiolaiset, ja tuotto menee kokonaisuudessaan partiolaisten toimintaan.

Lisäksi Juva Campingin yrittäjä Risto Hämäläinen sanoo, että yritykset voivat tuoda palvelujaan ja tuotteitaan esiteltäväksi tapahtuma-alueella. Halukkaiden yritysten kannattaa sopia asiasta suoraan Hämäläisen kanssa.

Vehmaan lenkille odotetaan ainakin samanlaista osallistujamäärää kuin viime vuonna, jolloin lenkille osallistui sata ihmistä.

Lisäksi tänä vuonna Eläkeliiton Juvan yhdistyksen puheenjohtaja Heikki Karvinen kertoo haastavansa paikalle myös naapurikuntien eläkeläisiä.

Hän laittaa kutsut esimerkiksi Joroisiin, Sulkavalle, Rantasalmelle ja Puumalaan ja toivoo yhdistysten jäsenten tulevan Juvalle kuntoilemaan.