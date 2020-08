Juvalla vähävaraisille tarkoitettuja maskeja jaetaan torstaisin – ”Lähtökohtaisesti kasvomaskien hankinta on omakustanteista”

0

Suu-nenäsuojien jakelu vähävaraisille käynnistyy Essoten alueella torstaista 20.8. lähtien. Pääosin maskeja jaetaan Essoten eräiltä perhe- ja sosiaalipalvelujen pisteiltä tai kunnantaloilta.

Osa jakelupisteistä on ensimmäisen kerran auki vasta ensi viikolla.

– Lähtökohtaisesti kasvomaskien hankinta on omakustanteista. Hallituksen tiedotustilaisuudessa pääministeri Sanna Marin (sd) linjasi, että vähävaraisten ihmisten on mahdollista saada maskit kunnan kustantamina. Yhdellä hakukerralla suojia voi saada vain muutaman kappaleen määrän, jotta niitä riittää myös Essoten henkilöstön käyttöön, kertoo Essoten pandemiapäällikkö Hans Gärdström.

Essote vastaa seitsemän kunnan alueella peruspalveluista ja siten myös suojien jakelusta Hirvensalmelle, Juvalle, Kangasniemelle, Mikkeliin, Mäntyharjulle, Pertunmaalle ja Puumalaan.

Juvalla maskeja jaetaan Toimintatalolla osoitteessa Juvantie 7. Jakopäivä on torstai ja ajankohta kello 10-12.