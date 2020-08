Kirja Juvan Partalasta Vuoden kotiseututeos -kilpailun finaaliin – Raadilta runsaasti kehuja: ”Upea kokonaisuus”

0

Vuoden kotiseututeos -kilpailun finalistit on valittu 50 kilpailuun osallistuneen teoksen joukosta. Loppukilpailuun mukaan pääsi kaikkiaan kolme kirjaa, niistä yhtenä Kirsi Vertaisen ja Juha Ruohosen teos Juvan Partala.

Kaksi muuta finaaliin asti yltänyttä teosta ovat Marketta Havolan, Jenna Kostetin, Juhani Kostetin, Juhani Norbäckin ja Hanna-Maria Pellisen teos Yks raitti, kaks kyllää – Hykkilän ja Lunkaan kyläkirja sekä Elina Riksman Håkansbölen kartanossa – På Håkansböle gård.

Finalistit valitsi Suomen Kotiseutuliiton asettama raati, jonka puheenjohtajana toimi liiton hallituksen jäsen Tuula Salo ja jäseninä Kansallisarkisto Oulun johtaja Vuokko Joki ja Helsingin kaupunginosat -yhdistyksen hallituksen jäsen Keijo Lehikoinen. Turkulainen historioitsija ja tietokirjailija Lassi Saressalo toimii raadin neuvoa-antavana asiantuntijajäsenenä. Vertaisen ja Ruohosen kirjasta raati totesi seuraavaa:

”Kiinnostava kirja vie mukanaan sellaisenkin lukijan, joka ei ole kotoisin Etelä-Savosta tai muutoin tunne seutua. Kuvitus ja taitto houkuttelevat omalta osaltaan katselemaan ja lukemaan, samoin kronologiset katsaukset päälukujen alussa. Upea kokonaisuus ei ole vain kertomus tuhatvuotisesta asutuksesta Juvalla, se ei ole Partalan tilan omistajien ja viljelijöiden kronikka eikä pelkästään arkeologis-kansatieteellinen tutkielma savolaisesta maaseutukulttuurista.

Teos on laaja kertomus suomalaisen kulttuurin käännekohdista, poliittisen historian näkymisestä savolaisessa talonpoikais- ja säätyläiskulttuurissa. Se on katsaus niin kansanomaisen elämänmuodon muutokseen aikojen myötä kuin kurkistus savolaissäätyläistön elämään kaukana valtakunnan suurista hoveista. Se on myös mielenkiintoisesti laadittu katsaus maaseudun modernisaatioon ja modernisaation edellytyksiin, uudennosten tuojiin ja rohkeisiin innovaattoreihin. Mutta samalla se on asiantuntevasti rakennettu tieteellinen tutkimus kansanelämän eri ilmiöihin unohtamatta tavallista ihmistä muutosten pyörteissä.”

Vuoden kotiseututeos -kilpailun voittajan valitsee emeritusprofessori Seppo Knuuttila. Voittaja julkistetaan Turun kirjamessuilla 3. lokakuuta.

Vuoden kotiseututeos -kilpailuun saattoivat osallistua kaikki 2018, 2019 ja 2020 ennen maaliskuun loppua julkaistut kotiseututeokset.

Vuoden kotiseututeos on valittu vuodesta 2009 lähtien. Kilpailun tavoitteena on kannustaa kotiseutukirjojen tekijöitä ja tuoda näkyvyyttä paikallista kulttuuria ja historiaa käsitteleville teoksille.

Taidehistorioitsija ja kirjailija Anna Kortelainen valitsi vuoden 2018 voittajateokseksi Ilkka Teerijoen teoksen Hämeenlinna vallankumouksen vuosina 1917–1918. Vuonna 2017 historioitsija Teemu Keskisarja valitsi Vuoden kotiseututeokseksi Jussi Jäppisen teoksen Kadonnutta kaupunkia etsimässä – Tarinoita Jyväskylän puretuista taloista. Vuonna 2019 kilpailua ei järjestetty.