Juvan väkiluku tippui alkuvuinna 86:lla – miinusta on prosentuaalisesti eniten koko Etelä-Savossa

Juvan kunnan väkiluku tippui tammi-heinäkuun välisenä aikana 86 ihmisellä. Väkiluvun muutos on 1,4 prosenttia pakkasella, ja se on koko Etelä-Savon maakunnan suurin tipahtaminen.

Tilastokeskuksen väestönmuutosten ennakkotietojen mukaan väkiluku väheni Etelä-Savossa tammi-heinäkuun 2020 aikana yhteensä 662 henkilön verran.

Väestönmuutos oli vähemmän miinuksella kuin edellisenä vuonna, jolloin tammi-heinäkuussa väkiluku väheni yhteensä 1 040 henkilön verran. Etelä-Savon ennakkoväkiluku oli heinäkuun lopussa 141 673.

Juvalla on syntynyt heinäkuun loppuun menessä 15 vauvaa. 61 ihmistä on menehtynyt. Kuntaan on muuttanut 100 ihmistä, ja 144 on muuttanut pois Juvalta.

Tammi-heinäkuussa 2020 luonnollinen väestönmuutos oli Etelä-Savossa -757. Syntyneitä oli 465 ja kuolleita 1 222. Edellisen vuoden tammi-heinäkuussa luonnollinen väestönmuutos oli -743.

Kaikista maakunnista tammi-heinäkuussa 2020 luonnollinen väestönmuutos oli positiivinen vain kahdessa maakunnassa: Uudellamaalla (+1 802) ja Pohjois-Pohjanmaalla (+476).

Koko maassa syntyi tammi-heinäkuun aikana 27 072 lasta eli 709 lasta enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2019. Kuolleiden määrä oli 32 050, mikä on 509 enemmän kuin vuotta aiemmin.