Armeija harjoittelee Mikkelin ja Puumalan seudulla – paikallispuolustusharjoituksen johtaa Karjalan prikaatin apulaiskomentaja Petri Olli

Puolustusvoimat järjestää Karjalan prikaatin johdolla Etelä-Savossa Mikkelin ja Puumalan lähialueilla paikallispuolustusharjoituksen, jonka nimi on Etelä-Savo 20.

Harjoitus pidetään 7.-10.9. välisenä aikana, ja sen johtaa Karjalan prikaatin apulaiskomentaja, eversti Petri Olli.

Harjoitukseen osallistuu joukkoja Karjalan prikaatista, Maasotakoulustam poliisista, pelastuslaitoksesta ja terveysviranomaisista. Päämääränä on kehittää paikallispuolustuksen suorituskykyä sekä viranomaisten välistä yhteistoimintakykyä.

Harjoitusjoukot liikkuvat alueen teillä tela- ja pyöräajoneuvoilla kaikkina vuorokauden aikoina. Harjoitukseen osallistuu myös muutama helikopteri. Marssiosastot saattavat hidastaa liikennettä valtatie 15:lla sekä valtatiellä 5, kun joukot siirtyvät harjoitusalueelle Kouvolan Vekaranjärveltä Mikkeliin ja Puumalaan sekä 10.9 palatessaan harjoituksen jälkeen takaisin kotivaruskuntaan.

Harjoitusalueella Puumalan pistohiekan alueella yhdystie 15154 (Heiskantie) on suljettu harjoituksen aikana 9.9. kello 21-24 sekä 10.9. kello 7-13. Harjoitusalue on merkitty sotaharjoituskyltein. Lisäksi Puumalassa on sotilaita ohjaamassa liikennettä tien ollessa suljettuna.

Harjoitukset näkyvät myös katukuvassa, kun eri viranomaiset harjoittelevat yhteistyötä. Harjoituksen tehtävänä on muun muassa kohteiden suojaamista.

Reserviläisistä muodostettu maakuntakomppania harjoittelee maakunnan sotilaallista puolustamista ja virka-avun antamista muille viranomaisille. Harjoituksissa jatketaan yhteistoiminnassa viranomaisten kanssa arjen ratkaisuiden kehittämistä osana paikallispuolustuksen johtamista.

Harjoituksissa kokeillaan reserviläisten omien älypuhelinten ja muiden päätelaitteiden, niin sanottujen arjen välineiden, käyttöä johtamisen tukena. Ne täydentävät Puolustusvoimissa käytössä olevia järjestelmiä.