Juvan rotaryt tukevat nuoria – yhdistys on varautunut jakamaan hakemusten perusteella 6 000 euroa

0

Juvan Rotaryklubi julistaa haettavaksi juvalaisille toimijoille ja järjestöille nuorisoon kohdistuvan avustusrahan. Yhdistys on varautunut tänä vuonna hakemusten perusteella jakamaan 6 000 euroa.

Avustusrahaa tulee hakea sähköisesti syyskuun loppuun mennessä. Klubi jakaa avustukset lokakuun aikana.

Koronan jälkeisenä aikana rotarit haluavat omalta osaltaa aktivoida paikallisia toimijoita kehittämään uusia toimintatapoja, tapahtumia tai uusia harrastuksia, joiden kohteita ovat juvalaiset nuoret.

– Juvalla on paljon aktiivisia toimijoita ja järjestöjä, jotka työskentelevät nuorten kanssa. Näitä aktiivisia toimijoita rotaryt haluavat nyt kumppaneiksi, yhdistys toteaa tiedotteessaan.

Rotarit ovat järjestönä maailman suurimpia hyväntekijäjärjestöjä.

– Me olemme viime vuosina tarjonneet apuamme erityisesti paikallisille kohteille ja ryhmille. Klubimme avustuskohteina ovat olleet nuoret, omaishoitajat ja veteraanit sekä heidän puolisot ja lesket.

Klubin varainhankinnasta merkittävä osa on tehty vuosittaisilla ystävänpäiväkonserteilla. Esimeriksi Jarkko Aholan ystävänpäivänkonsertti helmikuussa onnistui hyvin, ja konsertin tuotto käytetään vuosien 2020- 2021aikana eri tavoin.

Juvan Rotaryklubin heinäkuussa alkaneen toimintavuoden presidenttinä toimii Martti Piipari ja hallituksen eri tehtävissä toimivat Matti Viljanen, Tuula Kääriäinen, Tuulikki Laamanen, Harry Bäckman, Risto Löppönen, Esko Vuokko, Heli Riipinen, Pertti Savolainen ja Heikki Laukkanen.