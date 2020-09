Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen muistuttaa: ”Maakuntajaon on perustuttava tosiasioihin” – Savonlinna hylkäsi sote-neuvottelut

0

Etelä-Savon maakuntajohtaja Pentti Mäkinen varoittaa, että Etelä-Savon maakunnan hajoaminen ei tietäisi mitään myönteisiä vaikutuksia.

– Sen sijaan nykyinen toiminnallinen ja taloudellinen kokonaisuus hajoaisi. Maakuntaliiton ja ely-keskuksen voimavarojen väheneminen heikentäisi niiden kykyä huolehtia lakisääteisistä tehtävistä. Uusien rajojen muodostuminen vaikeuttaisi koko maakunnan kattavien yritysten ja järjestöjen toimintaa. Vaikutus ulottuisi myös kirkolliseen toimintaan, kun hiippakuntien raja noudattaa maakuntarajaa ja Etelä-Savon ja Itä-Savon rovastikuntien yhdistäminen jouduttaisiin purkamaan, Mäkinen muistuttaa blogikirjoituksessaan.

Savonlinnan seutu kaavailee hakeutuvansa sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluissaan Pohjois-Savoon. Tosin Pohjois-Savossa ei ole ilmennyt lehtitietojen perusteella suurta innokkuutta ottaa Itä-Savon sairaanhoitopiirin Sosterin kunnat huomaansa.

– Aluekehitys ja kaavoitus muodostavat nykyisin toimivan maakunnallisen kokonaisuuden, jonka maakunnan hajoaminen vaarantaisi. Maan hallituksen on otettava nämä kielteiset seikat huomioon tehdessään päätöstä Etelä-Savon tulevaisuudesta. Kun sotessakin on löytymässä yhteinen sävel maakunnan sisällä, maan hallituksen ei kannata rikkoa toimivaa kokonaisuutta. Etelä-Savon on säilyttävä kokonaisena, Mäkinen painottaa.

Tosin maanantai-iltana istunut Savonlinnan kaupungjnhallitus päätti, ettei kaupunkin neuvottele sotesta Mikkelin ja Essoten kanssa. Kaupunginhallitus päätti asiasta äänin 6–4.

Kaupunginhallitus ei hyväksynyt kaupunginjohtaja Janne Laineen esitystä, jonka Laine ja Mikkelin kaupunginjohtaja Timo Halonen yhteisesti julkistivat viime perjantaina.

Esityksen mukaan työnjakoa olisi kehitetty niin, että Etelä-Savon sote-maakunnassa olisi kaksi ympärivuorokautista erikoissairaanhoidon päivystystä ylläpitävää sairaalaa, toinen Savonlinnassa ja toinen Mikkelissä. Savonlinna olisi sitoutunut Etelä-Savon sote-maakuntaan.

Essote ja Sosteri olisivat yhdessä neuvotelleet myös Kysin kanssa sekä esittäneet valtiolle, että terveydenhuoltolakiin laitetaan maininta keskussairaaloitten säilymisestä. Sopimukseen sisältyi myös, että Mikkeli ja Savonlinna sitoutuvat tukemaan ammattikorkeakoulun opiskelijamäärän säilyttämistä molemmissa kaupungeissa.

Sen sijaan Mikkelin kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan esityksen maanantaina hänen muutettuaan sitä hieman niin, että Mikkeli korostaa kaupungin asemaa maakunnan keskuksena olipa sote-johto missä tahansa.

Sote-maakuntauudistus on parhaillaan laajalla lausuntokierroksella. Uudistuksen osana maan hallitus esittää kaksi vaihtoehtoa, joista toinen sisältää muutoksen Etelä-Savon maakunnan alueeseen. Toisaalta Etelä-Savon maakunta säilyisi kokonaisuutena tai maakunnan alue supistuisi noin kolmasosalla.

– Sote-maakunta määräisi muun maakunnan rajat. Rajojen muutos on jäänyt sote-uudistuksen varjoon. Muutoksen vaikutuksia maakuntien ja niiden rajoihin perustuvien organisaatioin toimintaan ei ole arvioitu, maakuntajohtaja Mäkinen kirjoittaa.