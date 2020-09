Kaksi uutta koronatartuntaa on löytynyt Essoten alueella – ”Pidän todennäköisenä, että lisää tartuntoja löytyy”

0

Maanantai-iltana löytyneen koronatartuntojen ryppään positiivisten testitulosten lukumäärä on noussut yhteensä viiteen. Tiistaina aamusta tartuntoja on varmistunut kaksi lisää.

– Tiukennamme jälleen suosituksia. Suosittelemme, että Mikkelin alueella on kaikki kokoukset pidetään etänä ainakin viikon ajan. Kasvomaskeja suosittelemme jälleen käytettäväksi kaikessa julkisessa liikenteessä ja tilanteissa, joissa turvavälien pitäminen on vaikeaa. Hyvä käsi- ja yskimishygienia on nyt tavallistakin tärkeämpiä. Niillä voidaan välttää monta jatkotartuntaa, sanoo Essoten pandemiapäällikkö Hans Gärdström.

Oireita saaneiden tulee olla yhteydessä Päivystysavun numeroon 116 117.

Mikkelin kaupunki ja jääkiekkojoukkue Jukurit kertovat omilla verkkosivuillaan toimistaan tilanteen johdosta. Yksi sairastuneista on ollut tartuttavana Mikkelin lukiolla.

Kyse on Jukureiden A-junioreiden joukkueen eräiden jäsenten sairastumisista ja altistuksista. Essote testaa koko joukkueen ja oireita saaneet altistuneet.

Altistuneissa on myös Essoten työntekijöitä ja kuntayhtymä tiukentaa omia ohjeistuksiaan.

– Pidän todennäköisenä, että testeistä löytyy tartuntoja vielä lisää. Karanteeniin asetettavia tulee olemaan yli sata. Olemme yhteydessä viranomaisiin Kouvolaan ja Hämeenlinnaan, joissa joukkueella oli viikonloppuna pelit, kertoo Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä.