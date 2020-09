0

Useita uusia koronatartuntoja on löytynyt maanantaina illalla Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essoten alueelta.

Yksi tartunnan saanut on myös ollut tartuttavana Mikkelin lukiolla. Altistuneiden kontaktointi on meneillään ja Mikkelin lukiolta tullaan asettamaan yli 30 ihmistä karanteeniin.

– Selvittelemme läpi yön altistuneiden määrää. Jo tässä vaiheessa voi sanoa, että heitä on paljon. On myös hyvin mahdollista, että tartuntoja tullaan toteamaan lisää, kertoo Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä.

Essote tiedottaa asiasta lisää tiistaina aamupäivästä.

Jääkiekkourheiluseura Jukurit on antanut julki oman tiedotteensa, jossa todetaan, että muun muassa kolme heidän U20-joukkueen jäsentään on saanut tartunnan. Jukureiden mukaan altistumisen vuoksi koko Jukurien U20-joukkue ja sen kanssa tekemisissä olleet valmentajat ja muut toimihenkilöt on asetettu välittömästi 14 vuorokauden karanteeniin.

Essote selvittää parhaillaan altistuneiden kokonaismäärää. Tässä vaiheessa tiedossa olevia altistuneita on useita kymmeniä, ja heidän joukossaan on myös viisi Jukurien liigajoukkueen pelaajaa. Osa todettuihin sairaustapauksiin liittyvistä altistumisista on tapahtunut muualla kuin urheilutoiminnassa. Sairastuneet ovat lieväoireisia ja he ovat kotihoidossa.

Todetut sairaustapaukset ja altistukset vaikuttavat myös Jukurien U20-joukkueen Nuorten SM-Liigan otteluohjelmaan. Muutoksista tiedotetaan erikseen myöhemmin, kun Suomen Jääkiekkoliitto on tehnyt asiaa koskevat päätökset.