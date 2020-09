Essote rajoittaa kokoontumiset koko Mikkelissä alle 50 henkilöön – Essoten alueella on nyt suhteellisesti eniten koronatartuntoja koko maassa

0

Essote kieltää Mikkelin koko kaupungin alueella ajalla 15.9.- 21.9. kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 50 henkilöä. Kunnan tartuntatautien vastaavana toimielimenä kuntayhtymän hallitus päätti rajoitustoimenpiteistä maanantaina.

Samalla Essoten hallitus suosittelee koko Mikkelin kaupungin alueella oleville ravintoloille ja anniskelupaikoille aukiolon rajaamista kello 24:ään ajalle 15.9-21.9.2020.

Essoten alueella on nyt suhteellisesti eniten koronatartuntoja koko maassa.

Altistuneita ja siten karanteeniin määrättyjä on myös Mikkelissä poikkeuksellisen paljon, noin 500 ja lisää karanteenimääräyksiä on näköpiirissä.

– Nyt on tärkeää rajoittaa viikoksi mahdollisia joukkoaltistuksen paikkoja. Tarkoituksena on saada tämä hallintaan mahdollisimman nopeasti. Elinkeinoelämän kannalta olisi todella huono vaihtoehto, jos kriisi taas pitkittyy, sanoo Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä.

Essoten jäljityskapasiteetti on joutunut äärirajoille, koska altistuneita on tullut niin paljon.

– Pystymme pitämään taudin leviämisen vielä aisoissa, mutta ainakaan laajoja joukkoaltistumisia ei saisi enää tulla. Muuten terveydenhuollossa tulee suuria vaikeuksia. Sairastuneissa ja altistuneissa on paljon koululaisia ja se tarkoittaa, että altistuneiden joukossa on myös Essoten työntekijöitä, joka vaikuttaa toimintaresursseihimme. Toivon kovasti vanhempien rajoittavan myös nuorison vapaamuotoista kokoontumista, koska tauti leviää nyt nimenomaan nuorison keskuudessa ja osa tartunnan saaneista on oireettomia, sanoo Seppälä.

Essote pyrkii kaikin tavoin suojaamaan työntekijöitään. Yksittäisen Essoten työntekijän tartunta voi johtaa helposti kymmenien muiden karanteeniin, mikä voi puolestaan vaarantaa terveyspalvelut myös muilta kuin koronapotilailta.

– Olemme tiukentaneet Essoten sisäisiä ohjeistuksia. Jatkoimme muun muassa etätyösuositusta ja kasvomaskeja käytetään kaikessa mahdollisessa potilas- ja asiakastyössä, kertoo pandemiapäällikkö Hans Gärdström.

Yksi suojaustoimenpiteistä on, että Sairaalaparkista Mikkelin keskussairaalalle tuleva putki menee kiinni keskiviikosta 16.9. lähtien. Sairaalaparkkiin pysäköineiden matka pitenee loppuviikoksi useita satoja metrejä, sillä Pirttiniemenkadun kevyenliikenteen väylä on poikki kaivuutyön takia välillä Mannerheimitie-ambulanssiramppi. Essote suosittelee sairaalaan tulijoille pysäköintiä Porrassalmenkadun suunnalle keskiviikosta loppuviikon ajan.

Koronakriisiä on Essoten alueella hoidettu laajalla yhteistyöllä Essoten ja muiden viranomaisten sekä toimijoiden kanssa.

– Kiitän lämpimästi yhteistyöstä Etelä-Savon valmiusfoorumia, Mikkelin kaupungin eri toimijoita ja muita kuntia, Jukureita, Aluehallintovirastoa ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta sekä sosiaali- ja terveysministeriötä. Näiden ja monien muiden toimijoiden kanssa olemme viime päivinä tehneet erittäin sujuvaa yhteistyötä viime päivinä, Gärdström kiittelee.

Essoten hallitus teki muodolliset päätökset myös Mikkelin kaupungin aiemmin päättämistä koulujen tilojen sulkemisista.