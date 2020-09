Yksi uusi positiivinen koronanäyte löytyi Essoten alueella – karanteeniin asetettavat on pääosin tavoitettu, ja heitä on yli 500

0

Yksi uusi koronatartunta on löytynyt Essoten alueella maanantaiseen verrattuna. Tartunta liittyy tiedossa olevaan ketjuun.

Karanteeniin asetettavat on pääosin tavoitettu. Heitä on yli 500.

– Terveydenhuollon ja neuvolapalvelujen resurssit ovat nyt hyvin tiukoilla. Pahoittelen, että olemme joutuneet siirtämään aikoja ja että monissa palveluissa, erityisesti puhelinpalveluissa on ruuhkautumista. Toivomme kansalaisilta ymmärrystä, kertoo Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä.

Koronaan liittyvissä asioissa yhteyden Essoteen saa nyt myös Omaolo-oirearvion kautta.

Essotelle on tullut runsaasti kysymyksiä maanantaina asetetuista rajoitustoimista.

– Päädyimme rajoituksiin, koska viimeisten tapausten yhdessä vaara taudin leviämisestä riskiryhmiin oli jo ilmeinen. Tauti levisi laajasti Mikkelin kouluihin ja koska moni nuori on oireeton, niin tartunta leviää helposti vanhempiin ja siitä sitten riskiryhmiin, Seppälä perustelee rajoitustoimia.

Seppälän mukaan annettuja ohjeita on noudatettu hyvin ja muutenkin on toimittu vastuullisesti.

Suuren tartuntaketjun ja laajojen altistumisten johdosta Essoten pandemiapäällikkö Hans Gärdström kehottaa ikääntyneiden omaisia ja läheisiä harkitsemaan, onko palvelutaloissa vierailu välttämätöntä.

– Nyt levinnyt virus näyttää tarttuneen helposti. Tartuntoja on saatu hyvin lyhyessä kontaktissa, vaikka turvavälejä ja ohjeita on noudatettu. Syyllisiä on nyt turha etsiä. Tällaista tartuntarypästä on vaikea estää täysin niin kauan kuin tautia on liikkeellä ja yhteiskunta toimii vähänkään normaalisti. Parasta ennaltaehkäisyä on kuitenkin edelleen sosiaalisten kontaktien välttäminen, turvavälien pitäminen ja hyvä käsihygienia, Gärdström sanoo.

Viikon tehokkailla toimilla tartunta yritetään nyt saada kuriin.

– Päätös rajoitustoimiin lähtemisestä ei ollut helppo tehdä. Meillä on kuitenkin vielä ihan hyvät mahdollisuudet ajaa tartunnat nollaan lyhyillä ja tehokkailla toimilla. Tarkoituksena on ajaa tartuttavuusluku niin matalaksi, että tilanne voidaan normalisoida ja välttää pitkä epidemia, Gärdström sanoo.