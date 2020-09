Essoten valtuusto: Etelä-Savo tulee pitää yhtenäisenä – Itä-Savon siirto Pohjois-Savoon toisi perustuslaillisia ongelmia

0

Etelä-Savon tulee pitää yhtenäisenä ja se on myös Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen etu. Näin katsoi sote-yhtymä Essoten valtuusto lausunnossaan sote-maakuntauudistuksesta torstaina.

Valtuuston puheenjohtaja Eero Aho (kok.) toivoi avauspuheessaan ”vahvaa, teräväsanaista sekä nöyristelemätöntä lausuntoa, josta käy ilmi lakiehdotusluonnoksen taloudellinen ja toiminnallinen epärealismi”.

– Lakiehdotus on kaikilla mittareilla ja kiistatta hallituksen itsensä asettamien tavoitteiden vastainen. Olenkin erittäin pahoillani, että työpanosta on jouduttu kohdentamaan sinällään itsestäänselvyyksien puolustamiseen aikana, jolloin kaikki voimat tulisi yksiselitteisesti kohdentaa vuosituhannen suurimman sote-haasteen eli koronaviruksen selättämiseen.

Lakiesityksen luonnosten sisältämät maakunnan hajoamisen riskit juontavat Ahon mukaan juurensa keskittämisasetuksen vaatimuksiin ja niitä seuranneisiin Sosterin ja Essoten työnjakoneuvotteluihin.

– Kyseiset neuvottelut päättyivät jo ennen kuin ne oikeastaan pääsivät kunnolla alkamaankaan – siitäkin huolimatta että Essote on toistuvasti esittänyt malleja yhteistyölle. Ovi on ollut koko ajan avoinna ja on edelleen avoinna neuvotteluille.

Essote selvitti perusteellisesti sote-maakuntauudistuksen taloudelliset vaihtoehdot. Selvityksen mukaan yhtenäinen Etelä-Savo toteuttaa sekä perustuslain vaatimuksia että hallituksen esityksen lakiluonnosten tavoitteita. Itä-Savon siirto Pohjois-Savoon toisi perustuslaillisia ongelmia ja olisi monilta osin maan hallituksen lakiluonnosten vastainen.

– Nyt on paikka lähteä rakentamaan uutta tulevaisuutta. Meillä on Etelä-Savossa perustelluista syistä kaksi keskussairaalaa ja tälle meidän erityispiirteelle on saatava yhdessä riittävä rahoitus. Suunta on eteenpäin. Tämän päivän lehtitietojen perusteella myös Pohjois-Savon liitto ja Kuopion kaupunki ovat ottamassa kantaa nykymuotoisen Etelä-Savon puolesta, sanoi kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen.

Pidemmällä aikajanalla yhtenäinen Etelä-Savon sote-maakunta kykenee Essoten selvityksen mukaan tarjoamaan asukkailleen kattavat ja hyvät lakisääteiset sote-palvelut sellaisessa valtiorahoitteisessa mallissa, jossa palvelutarvetekijät on otettu huomioon.

Valtuusto hyväksyi laajan lausuntopaketin puheenjohtaja Ahon ja Kortelaisen alusten jälkeen yksimielisesti ja keskusteluitta. Kokous pidettiin etäjärjestelyillä ja Skypen keskustelukentässä satoi virkamiehille kiitosta hyvästä valmistelusta.