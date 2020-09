Hartaus: Heinäsirkkoja ja mustikoita – ”Olemme jokseenkin puolen vuoden ajan opetelleet elämään koronan varjossa”

0

Olemme jokseenkin puolen vuoden ajan opetelleet elämään koronan varjossa. Talvisodan päättymisen vuosipäivä eli 13.3. oli ensimmäinen tilaisuus, jonka järjestämistä jouduimme miettimään, pidetäänkö se vai ei.

Poikkeuslaki astui voimaan ja ilmassa oli epätodellisuuden tuntua: mitä oikein tapahtuu? Nyt olemme viisaampia joltain osin, mutta edelleen meiltä kysytään malttia, kun mietimme matkustamista tai peräti toisten ihmisten halaamista.

Vanhan testamentin Joelin kirjassa on jotain saman suuntaisia kokemuksia. Maa oli tuhon oma. Heinäsirkat olivat tehneet perusteellista tuhoa kasvustoissa.

Pellot olivat paljaita ja sato oli tuhoutunut, viljelijöiden toivo oli rauennut tyhjiin eivätkä hedelmäpuut tuottaneet satoa. Ilo on ihmisiltä kadonnut. Karjakin läähättää, se harhailee eksyksissä, sillä laidunta ei löydy. Lampaatkin ovat tuhon omat. Vesipurot ovat kuivuneet ja paahde on polttanut kaiken ruohon (Joel 1).

Emme tiedä, miten vahvasti markkinat reagoivat koronan vaikutuksesta. Tuleeko lisää lomautuksia tai irtisanomisia? Nämä markkinat heiluvat pitkälti ihmisten toiminnan seurauksena.

Suhteiden verkko on sellainen vyyhti, ettei kukaan lopulta voi varmasti etukäteen tietää, miten mikäkin nykäys vaikuttaa mihinkin. Tulevaisuus pelottaa.

Jos koronan seuraukset ovat jotain samaa kuin Joelin kirjassa kuvattu erilaisten heinäsirkkojen peräjälkeen aiheuttama totaalinen tuho, myös Joelin kirjassa kuvattu kutsu, toivo ja lohdutus ovat meillekin voimassa: ”Vielä nytkin Herra sanoo: Kääntykää minun puoleeni, tehkää niin koko sydämestänne, paastotkaa, itkekää ja valittakaa. Repikää rikki sydämenne, älkää vaatteitanne. Palatkaa Herran, Jumalanne luo, sillä hän on anteeksiantava ja laupias, hän on kärsivällinen ja hänen hyvyytensä on suuri” (Joe. 2: 12-13).

Jumala ei ole meitä unohtanut. Joelin aikalaisille Jumala lupasi tuhon jälkeen runsaasti kaikkea hyvää: ”Älkää pelätkö, pellot, iloitkaa ja riemuitkaa! Herra tekee suuria tekoja. Älkää pelätkö, metsän eläimet! Autiot laitumet tulevat jälleen vihreiksi, puut kantavat hedelmää, viikunapuu ja viiniköynnös antavat runsaan sadon. Siionin lapset, iloitkaa ja riemuitkaa Herrasta, Jumalastanne!

Hyvyydessään hän lahjoittaa teille jälleen sateen, lähettää sadekuurot ajallaan, antaa syyssateen ja kevätsateen niin kuin ennen. Silloin puimatantereet ovat täynnä viljaa, ja puristamoissa öljy ja viini tulvivat yli reunojen” (Joel 2: 21-24).

Mekin olemme saaneet tänä koronakesänä maistaa Jumalan hyvyyttä runsaan sadon muodossa. Mustikoita on kypsynyt enemmän kuin ehkä milloinkaan, kanttarelleja tuntui nousevan aivan uusiin paikkoihin runsain määrin. Kesän säät olivat ainakin näin sisätyöläisen kantilta oikein hyvät: lämmintä oli riittävästi, vettäkin tuli ja poutapäiviä oli myös.

Jumala muistuttaa meitä näin huolenpidostaan: vaikka pöpö pelottaa, meistä pidetään huolta. Ei unohdeta Häntä.

Tervetuloa hiljentymään, vaikka keskiviikkoisin Toivon iltoihin Juvan kirkkoon. Siellä on tilaa istua turvallisin välein. Pylväitäkin on ja niiden taakse voi kätkeytyä, jos haluat olla ihan omassa rauhassa.

Älä pelkää, tuo Hänelle sydämesi, vaikka se olisi valmiiksi rikki. Jumala voi sen parantaa ja Hän haluaa niin myös tehdä.

Kirjoittaja on lääninrovasti ja Juvan seurakunnan kirkkoherra.