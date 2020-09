Savon Tilipiste Oy:n omistus vaihtui – yrityksen omistus nuorten osaajien käsiin

0

Juvalla Vuodesta 1977 toimineen Savon Tilipiste Oy:n omistus on vaihtunut.

Uusina omistajina aloittivat kaksi kauppatieteen maisteria: Jenni-Mari Penttinen sekä aikaisemman omistajan Jaana Kärkkäisen tytär Sanna Kärkkäinen.

– Olen erittäin tyytyväinen siihen, että Savon Tilipiste Oy jatkaa nuorten osaavien talousammattilaisten

omistuksessa ja että omistajavaihdos pystyttiin toteuttamaan osin sukupolvenvaihdoksena. Uskon

näillä olevan arvoa myös asiakkaille ja henkilökunnalle. Itse jatkan työuraani HT-tilintarkastajana Mikkelin Tilintarkastus Oy:ssä, Jaana Kärkkäinen toteaa.

Savon Tilipisteen tuleva johtaja 33-vuotias Jenni-Mari Penttinen on työskennellyt kaksi viime vuotta Jyväskylän yliopiston ylioppilaskuntakonsernin talous- ja palvelujohtajana ja sitä ennen 5 vuotta energia-alalla talouspäällikkönä ja toimitusjohtajana.

Penttinen on valmistunut filosofian maisteriksi pääaineenaan kemia vuonna 2011 ja kauppatieteiden maisteriksi vuonna 2012 pääaineenaan laskentatoimi. Hän on lisäksi suorittanut Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -tutkinnon, ja hänellä on

vahva hallitustyökokemus.

31-vuotias Sanna Kärkkäinen on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi vuonna 2018. Sitä ennen hän työskenteli Savon Tilipisteen palveluksessa 5 vuotta suorittaen samalla alalla arvostetun KLTtutkinnon.

Sanna Kärkkäinen toimii tällä hetkellä talouspäällikkönä yhtiössä, joka on osa monikansallista konsernia. Lisäksi hänellä on teollisuus- ja tuotantotaloudesta vahvaa controller osaamista.

Uusien omistajien mukaan Savon Tilipisteen nykyiset palvelut ja henkilökunta säilyvät ennallaan. Asiakkaan näkökulmasta omistusjärjestelyt eivät merkitse taloushallinnon palveluihin muutoksia. Myös Puumalan toimipiste jatkaa toimintaansa normaaliin tapaan.

– Yrityksen tämänhetkisten palveluiden rinnalle tullaan tarjoamaan uudentyyppisiä konsepteja, kuten liikkeenjohdon ja strategisen työskentelyn konsultointia sekä talousjohdon palveluita. Jatkossa tulemme tarjoamaan palveluitamme myös maantieteellisesti laajemmalle alueelle.

– On hienoa päästä toimimaan yrityksessä, jolla on pitkä historia, erittäin osaavat työntekijät, laaja asiakaskunta ja jossa

näemme nykyisen hyvän tilanteen lisäksi paljon kehityspotentiaalia, uudet omistajat sanovat.

Jenni-Mari Penttinen siirtyy Savon Tilipiste Oy:n johtoon joulukuun aikana.

Savon tilipiste on AAA-luottoluokiteltu auktorisoitu tilitoimisto, joka tarjoaa tilitoimisto- ja konsulttipalveluita. Yhtiön toimipaikka on Juvalla, ja se työllistää kahdeksan henkilöä.