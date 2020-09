Myynti säilyi koronasta huolimatta – Osuuskauppa Suur-Savon tulosennuste on 6 miljoonaa euroa tälle vuodelle

0

Osuuskauppa Suur-Savo -konsernin myynti tammi-elokuussa 2020 oli 323,2 miljoonaa euroa.

Koronasta johtuvaa laskua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan on 3,4 miljoonaa euroa. Konsernin toiminnan tulos tammi-elokuulta oli 4,4 miljoonaa euroa.

Osuuskaupan myyntiennuste vuodelle 2020 on 472 miljoonaa euroa ja tulosennuste 6 miljoonaa euroa.

– Suomen talous supistuu kuluvana vuonna. Kaupan ja palveluiden näkymät ovat sumuiset. Vuosi 2021 on sekä elvyttämistä että kehittämistä ja jokainen toimiala elää omaa sykliään. Tavoitteiden asetanta on tässä taloustilanteessa haasteellista, toteaa toimitusjohtaja, kauppaneuvos Heikki Hämäläinen osuuskaupan tiedotteessa.

Myynnin ja liikevaihdon kehitys säilyi kevään koronaepidemiasta huolimatta hyvällä tasolla, vaikka laski.

Maaliskuun lopulla vauhtiin päässyt epidemia heijastui kaikille toimialoille, joskin eri tavoin. Kesä tasasi tilannetta ja osuuskauppakonsernin myynti ylitti heinäkuussa ensimmäisen kerran 55 miljoonan euron rajan.

Toimialoista päivittäistavarakaupan liikevaihto kasvoi. Käyttötavarakaupan kehitys oli kaksijakoista: Prismojen käyttötavaramyynti kasvoi, Sokosten laski. Liikennemyymälä- ja polttonestekaupan liikevaihdon laskuun vaikuttivat ravintoloiden ja matkustuksen rajoitukset sekä alhainen polttoaineen hintataso.

Autokaupan liikevaihto oli edellisvuoden tasolla. Vaihtoautokauppa on kasvanut. Toisaalta uusien henkilöautojen rekisteröinnit ovat selvästi laskeneet koko Suomessa.

Majoitus- ja ravitsemiskaupan toimialalle kevään ja myös alkaneen syksyn aikana epidemia on vaikuttanut voimakkaimmin. Vaikka kotimaan matkustus piristi kesää, on liikevaihdosta hävinnyt yli kolmannes.

Myös terveyspalveluiden liikevaihto jäi viime vuoden vastaavasta tasosta. Lääkärikeskus Ikioma Oy:n liikevaihto säilyi lähes edellisen vuoden tasolla, menettäjänä oli Etelä-Savon Työterveys Oy

– Toimialoittain tarkasteltuna on ollut sekä onnistumisia että myös haasteita. Päivittäistavarakaupan tuloskehitys on paikannut merkittävästi koko konsernin tulosta. Autokaupassa vaihtoautokauppa on pysynyt hyvällä tasolla ja tuloskehitys on ollut jopa viime vuotta parempi. Majoitus- ja ravitsemiskaupassa kotimaan vilkas matkailu ei riittänyt kattamaan Savonlinnan Oopperajuhlien peruuntumisen tuomaa tulosaukkoa ja ravintoloiden alkukevään rajoitteita.

Koronaepidemian alussa osuuskauppa teki päätöksen pyrkiä välttämään lomautukset mahdollisimman pitkälle. Hiljentyneiltä toimialoilta, majoitus- ja ravitsemiskaupasta sekä Sokoksilta ja ABC-liikennemyymälöistä, siirtyi henkilöstöä päivittäistavarakaupan toimipaikkoihin.

– Näin pystyttiin työllistämään omaa henkilöstöä sekä laajentamaan Market-yksiköiden aukioloaikoja. Samalla saatiin uusia käsipareja ruuan verkkokaupan ja Kauppakassi-palvelun tehtäviin, Hämäläinen toteaa.

Kesätyöntekijöitä sekä Tutustu työelämään ja tienaa -harjoittelijoita oli puolet entisestä eli 480. Sisäisten siirtojen takia kausiapulaisten tarve oli vähäisempi kuin edellisenä vuonna.

Elokuun lopussa Osuuskauppa Suur-Savo -konserni työllisti yhteensä 1 374 henkilöä. Se on lähes edellisen vuoden tasoa.

Toimipaikkojen uudistamiseen käytettiin alkuvuonna 7,7 miljoonaa euroa. Merkittävimmät kohteet ovat olleet muun muassa yhdeksän S-marketin miljööuudistus, ABC Juvan keittiö- ja ravintolatilojen uudistuksen käynnistys, Savonlinnassa Sokos Hotel Seurahuoneen Othello-kabinetin uudistus ja Mikkelissä Cafe Stellan uudistus.