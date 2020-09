Koronatilanne on Juvalla yhä rauhallinen – vähävaraiset voivat hakea kasvomaskeja Toimintatalolta

0

Koronaepidemia ei ole ainakaan toistaiseksi iskenyt Juvalle, ja kunnanjohtaja Mervi Simoska kuvailee tilannetta rauhalliseksi.

– Tilannetta seurataan tarkoin ja toimimme terveysviranomaisten ohjeiden mukaisesti. On hyvä muistaa noudattaa voimassa olevia suosituksia, joihin olemme jo keväästä tottuneet.

Viime aikoina Mikkelin seudulla on ilmennyt uusia koronavirustapauksia useina päivinä. Huolimatta määrien lisääntymisestä, eivät terveysviranomaiset ole toistaiseksi kiristäneet alueellisia suosituksia.

– Viime päivinä on ollut runsaasti esillä muun muassa suojamaskien käyttö koronan torjunnassa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on ohjeistanut niiden käytöstä ja näitä ohjeita on sovellettu koko maassa. Ohjetta on tällä viikolla päivitetty ottaen huomioon epidemian mahdollinen alueellinen kiihtyminen ja leviäminen, Simoska sanoo.

Juvan kunta kuuluu Mikkelin ohella Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän Essoten alueeseen.

Vaikka uusia koronatartuntoja on alueella ilmennyt viime aikoina, eivät Essoten terveysviranomaiset ole antaneet uusia suosituksia esimerkiksi maskien käytöstä. Tiettyjä suosituksia Essote on antanut Mikkeliin.

Simoska korostaa, että edelleen on syytä välttää suurien väkijoukkojen kokoontumisia, huolehtimaan käsihygieniasta sekä pitämään turvavälejä. Mikäli turvavälejä ei voida pitää, voi silloin halutessaan käyttää maskia.

– Korona koskettaa kaikkia yhteiskunnan osa-alueita. Se on haastanut eri toimijoita kehittämään ja tiivistämään yhteistyötään. – Meillä on maakunnassa hyvä yhteistyö eri viranomaisten kesken. Seuraamme tiiviisti tilannetta ja mahdollisia alueellisia ohjeita tehdään yhteistyössä Essoten ja muiden viranomaisten kanssa, Simoska toteaa.

Hän sanoo, että lähtökohtaisesti maskien hankinta on jokaisen omalla vastuulla. Essoten alueella muun muassa maskien jakoa vähävaraisille koordinoi Essote, ja suojamaskeja on mahdollista noutaa Juvalla Toimintalolta torstaisin kello 10-12. välisenä aikana.

Juvan kunta tiedottaa kanavissaan erityisesti kuntakohtaisista ohjeistuksista, jos sellaisiin on aihetta.