Hartaus: Äidillinen Jumalan huolenpito – rakkauden lisäksi kasteessa on kyse turvasta

Sattuneesta syystä olen viime aikoina miettinyt kirkkomme toista sakramenttia, kastetta, paljon. Eräs kastevirsi pukee sen olemusta sanoiksi: Kasteen kirkas vesi on, niin kuin lähde pohjaton. Siinä virtaa siunaten armo Herran Jeesuksen.

Ajattelen, että Jumalan huolenpidon helmi on kaste. Hän tahtoo ottaa jokaisen meistä perheeseensä, lapsekseen, yhteyteen.

Kasteessa Jumalan ylitsevuotava rakkaus liittyy vanhempien ja kummien huolenpitoon ja lempeyteen. Ne toimivat väylänä jumalalliselle hyvän jakamiselle ja osallisuudelle.

Ristiäisissä lapsen läheiset kokoontuvat yhteen viettämään vauvan ensimmäistä juhlaa ja siunaamaan häntä – toivomaan ja rukoilemaan hänelle yhdessä hyvää. Se on rakkauden ele.

Kirkon uskon mukaan kaste on parasta, mitä vanhemmat voivat lapselle antaa, sillä kasteessa on kyse Jumalan rakkaudesta. Kasteessa ihminen saa omakseen Jumalan rakkauden koko elämänsä ajaksi. Hän saa kokea olevansa ihme, juuri sellaisena kuin on.

Rakkauden lisäksi kasteessa on kyse turvasta. Ennen syntymäänsä vauva on ollut kohdussa lapsiveden ympäröimänä. Vesi suojelee lasta.

Kastevesi on samanlaista: se on suoja ja turva. Kirkossa uskotaan, että Jumala ei koskaan, missään tilanteessa hylkää omakseen kastettua ihmistä, vaan haluaa pelastaa tämän kaikelta pahalta. Jumalan rakkaus ja kasteveden suoja ympäröivät lasta hänen koko elämänsä ajan, ja vielä kuoleman rajan ylikin.

Itselleni vesi on tärkeä elementti. Olen syntynyt ja kasvanut kahden ison veden välissä järvimaisemassa.

Myös myöhemmin asuinpaikkani lähellä on aina ollut vettä. Siksikin mielikuva kasteen armohelmaan palaamisesta joka päivä uudestaan ja uudestaan, on minulle erityisen rakas.

Sen toivon välittäväni eteenpäin seuraavalle sukupolvelle. Ja armorikasta päivää juuri sinulle!

Anu Hellman

Kirjoittaja on Juvan seurakunnan nuorisotyönohjaaja.