Kaksi uutta koronatartuntaa löytyi Essoten alueella – ”Tilanne näyttää hyvältä, tehdyt toimenpiteet ovat purreet erinomaisesti”

0

Viikonlopun aikana löytyi kaksi uutta koronatartuntaa Essoten alueella. Toinen on Essoten alueen ulkopuolelta testeihin tullut henkilö, joka ei ole altistanut Etelä-Savossa muita. Toinen tartunta löytyi jo karanteenissa olleiden joukosta.

– Tilanne näyttää hyvältä. Tehdyt toimenpiteet ovat purreet erinomaisesti ja tilanne on saatu rauhoitettua, vaikka välillä näytti jo hyvin huolestuttavalta. Iso kiitos tästä kuuluu väestölle ja vastuullisille yrityksille ja tapahtumajärjestäjille. Viimeisimmästä tartuntaryppäästä tautia ei näyttäisi päässeen leviämään väestössä laajemmin. Tosin taudin itämisaikaa merkittävimmistä altistuksista on vielä pari päivää jäljellä. Karanteeniin asetettujen tulee luonnollisesti edelleen noudattaa tarkasti annettuja ohjeita, muistuttaa Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä.

Testeihin pääsee edelleen nopeasti ja tulokset saadaan pääsääntöisesti vuorokauden kuluessa. Myös jonotusaika Päivystysavun koronalinjalle on lyhentynyt ja ajoittain jonotusaikaa ei ole ollenkaan. Alkuviikosta linja on ollut ruuhkaisempi.

– Tauti osoittaa koko maan tasolla kuitenkin leviämisen merkkejä. Uusia tapauksia ja tartuntaryppäitä tulee hyvin todennäköisesti eri puolilla maata. Annettuja ohjeita hyvästä käsihygieniasta ja turvaväleistä tulee ehdottomasti noudattaa, jotta jatkossa vältymme laajemmilta rajoitustoimilta, kehottaa Essoten pandemiapäällikkö Hans Gärdström.

Essoten alueellinen suositus kasvomaskien käytöstä on edelleen voimassa. Maskia on syytä käyttää erityisesti mentäessä koronatestiin, joukkoliikenteessä sekä muissa tilanteissa, joissa turvavälin pitäminen on vaikeaa. Katso koko suositus tästä.

Essoten suositus ravintoloiden aukiolon rajaamisesta Mikkelin alueella kello 24 saakka ei ole enää voimassa.

Myös Mikkelin kaupunki normalisoi toimintojaan.