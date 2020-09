Vältä hirvikolari hidastamalla  – hirvi liikkuu hämärällä ja saattaa rynnätä tielle yllättäen

0

Syksyn tullen hirvet lähtevät liikkeelle ja autoilijoiden on syytä pysyä valppaana. Liikenneturva muistuttaa pitämään tilannenopeuden tarpeeksi alhaisena ja pimeällä käyttämään kaukovaloja aina kun muut huomioiden se on mahdollista.

Tilastokeskuksen mukaan hirvionnettomuuksia tapahtui viime vuonna 2 009. Riski törmätä hirveen on erityisen suuri niillä alueilla, joilla riista-aidat alkavat ja päättyvät sekä hämärän aikaan, noin tunti auringonlaskun jälkeen.

Vuodenajoista syksy on suurinta riskiaikaa hirvionnettomuuksille. Vuonna 2019 hirvionnettomuuksia tapahtui eniten syys- ja lokakuussa. Metsästyskausi ja kiima-aika liikuttavat hirviä, jotka pyrkivät siirtymään talvilaitumilleen. Hirvet ovat saaneet olla kevään ja kesän rauhassa. Tänä aikana ne ovat oppineet väistämään esimerkiksi marjastajia.

Metsästyskauden aikana hirvi kuitenkin oppii pelkäämään ajokoiria ja ihmisiä, joten loppukaudesta ne ovat herkillä ja valppaina. Liikenneturvan koulutusohjaajan Ari-Pekka Elovaaran mukaan loppukaudesta pienikin ärsyke saattaa ajaa hirven pakenemaan ja säntäämään autotielle.

– Hirvi juoksee usein metsästä suoraan tielle ja siksi yllättää kuljettajan helposti.

Ajonopeuden hidastaminen antaa kuljettajalle lisää reaktioaikaa ja mahdollisen onnettomuuden sattuessa lieventää vammoja. Ennakoiva kuljettaja vähentää nopeutta hirvivaara-alueella ja heti havaitessaan jotain poikkeavaa.

Seitsemän kymmenestä hirvieläinonnettomuudesta ajetaan hämärällä tai pimeällä.

Hirvet liikkuvat hämärällä, jolloin niitä on myös vaikeampi havaita. Hämärällä ja pimeällä ajaessa olisi hyvä käyttää kaukovaloja mahdollisimman paljon, kuitenkin muut tielläliikkuja huomioiden.

– Ole erityisen valppaana hirvivaara-alueella ja hidasta heti, jos näet hirven, vaikka se vain seisoisi paikoillaan. Muista myös, että siellä missä on yksi hirvi, on usein toinenkin, Elovaara muistuttaa.