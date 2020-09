Nina Rasola Mikkelistä valittiin Etelä-Savon Yrittäjien puheenjohtajaksi – Seppo Avikainen Juvalta hallitukseen varajäseneksi

0

Etelä-Savon Yrittäjien vuosikokouksessa Savonlinnassa tiistaina valittiin Nina Rasola puheenjohtajaksi.

Varapuheenjohtajiksi valittiin Ruth Lähdeaho-Kero Savonlinnan Punkaharjulta ja Tuomo Koponen Heinävedeltä.

Puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja hallituksen jäsenten kausi on kaksi vuotta.

Hallitus valittiin seuraavasti: Ari Korhonen, Rantasalmi (varalle Seppo Avikainen, Juva); Heli Peltola, Mikkeli (Saara Liukkonen, Mikkeli); Heikki Härkönen, Savonlinna (Satu Jalvanti-Hannikainen, Kerimäki); Veera Ullah, Pieksämäki (Kimmo Ihalainen, Joroinen); Mirja Anunti-Virta, Sulkava (Tuija Tanttu, Hirvensalmi).

Vuosikokous julkaisi kannanoton ja haastaa kunnat elinvoimatalkoisiin.

– Etelä-Savon elinkeinoelämä antoi keväällä arvionsa kuntien elinvoimapolitiikan toimivuudesta. Heikoimmat arvosanat tulivat hankintapolitikan toteuttamisesta, kuntien päätöksenteon yrityslähtöisyydestä ja yleisesti siitä, kuinka kunnissa nähdään elinkeinopolitiikan asema. Etelä-Savon kokonaisarvosana oli maan toiseksi huonoin.

Yhdistys muistuttaa, että Etelä-Savo on yrittäjyysmaakunta.

– Täällä on erittäin vahva yrityskanta eli yrittäjien määrä suhteessa työllisiin. Yhtälö on erityisen vaarallinen: yrityskanta on vahva, mutta yrittäjät kokevat elinkeinopolitiikan aseman olevan päätöksenteon agendalla heikko. Tarvitsemme täyskäännöksen!

Etelä-Savon Yrittäjät haastaa alueen kunnat ja kuntapäättäjät elinvoimatalkoisiin alueemme elinkyvyn turvaamiseksi.

– Ensinnäkin vaadimme jokaista kuntaa käymään läpi hankintapolitiikkansa: etenkin hankintastrategian ja -ohjeet, isojen strategisten hankintojen toteutuksen, pienhankintojen kilpailutuksen ja hankintoja koskevan viestinnän. Toisekseen pyydämme kuntia julkaisemaan vuosittain ostolaskuaineistot ja mikä tärkeintä; myös analysoimaan dataa.

– Keväällä 2021 käydään kuntavaalit, jotka ovat elinvoimavaalit. Mitä enemmän vaaleissa on yrittäjäehdokkaita ja yrittäjyyttä arvostavia ehdokkaita sitä parempaa tulee olemaan kuntien elinkeinopolitiikka. Tulevaisuutta ratkotaan nyt.

Tärkeä työkalu elinkeinopolitiikan kehittämisessä on kesäkuussa julkaistu kuntabarometri. Etelä-Savon Yrittäjät ja paikallisyhdistykset jatkavat tulosten läpikäyntiä yhdessä kuntien kanssa.