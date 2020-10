Juvalainen Peetu Kerminen ja Mikkelin Palloilijoiden edustusjoukkue pitkään sopimukseen – ”Tulen mukaan tosi hyvillä mielin”

0

Ykkösessä pelaava Mikkelin Palloilijat ja 16-vuotias juvalainen Peetu Kerminen ovat tehneet kauden 2022 loppuun asti ulottuvan pelaajasopimuksen. Kerminen oli jo keskiviikkona vaihtopenkillä MP-Gnistan -ottelussa, mutta debyytti jäi vielä tekemättä voitokkaassa ottelussa, tiedottaa Mikkelin Palloilijat verkkosivuillaan.

Kerminen on tällä kaudella osunut A-junioreiden SM-karsintasarjassa ja SM-sarjassa jo yhdeksän kertaa 17 pelaamassaan ottelussa. Lisäksi SavU:n riveissä Kolmosessa Peetun maalitili on myös auki, sillä yhdeksässä pelaamassaan ottelussa hän on viimeistellyt neljästi. MP:n oma kasvatti Peetu Kerminen on nopea ja hyvä viimeistelijä, joka tällä kaudella on harjoitellut melkein viikoittain edustuksen mukana. Nyt Kerminen tulee intoa puhkuen täysipäiväisesti toimintaan mukaan.

– Tulen mukaan tosi hyvillä mielin, sillä nyt pääsen treenaamaan kovaa sekä ammattimaisesti ja sitä kautta kehittymään mahdollisimman paljon pelaajana, hän kertoo seuran tiedotteessa.

– Kyllähän se olisi mukava saada myös jonkun verran peliaikaa loppukaudesta. Joukkueena pyritään ottamaan mahdollisimman paljon pisteitä viimeisellä kuudella kierroksella. Jatkossa on kovalla työn teolla tarkoitus saada enemmän ja enemmän vastuuta joukkueessa.

Päävalmentaja Juha Pasoja uskoo, että nuorella pelimiehellä on hyvä tulevaisuus edessä, jos ja kun jaksaa tehdä vain kovasti töitä.

– Olemme tarkkailleet Peetua koko kesän ajan ja hänen kehityksensä näyttää menevän oikeaan suuntaan, joten oli järkevää tarjota Peetulle sopimusta jo nyt. Varsinkin kun edustuksen pelaajistossa on tapahtunut muutoksia, niin oli tärkeää saada Peetu vahvistamaan edustusta jo loppukaudeksi.

– Seuran kannalta tavoitteet on tietenkin tulevaisuudessa, muttei ole mikään mahdottomuus, etteikö nuorta miestä nähtäisi jo kentällä viimeisissä peleissä. Peetulla on oikeanlainen itsekkyys hyökkääjänä pelaamiseen ja näen hänessä paljon potentiaalia.

– Kärsivällisesti lähdemme viemään Peetun uraa eteenpäin ja molemmat osapuolet ovat varmasti tyytyväisiä syntyneeseen sopimukseen.

