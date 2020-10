Kiiskisten sukua koolla Juvalla – Kiiskisten kotiseudulla on asuttu jo kivikaudella

0

Kiiskisten sukuseuran toinen vuosikokous pidettiin Juvalla syyskuussa. Seura on perustettu 2018 tarkoituksenaan selvittää Juvalta lähtöisin olevan Kiiskisten suvun vaiheita ja historiaa.

Vuosikokouksessa Sakari Kiiskinen luennoi Kiiskisten vaiheista keskittyen lähinnä vaakunasymboliikan historiallisiin taustoihin.

Juvan kunta tilasi vuonna 1952 graafikko Tapio Valliojalta vaakunan, jossa on mustalla pohjalla kultainen kreikkalainen risti ja sen vasemmassa yläkulmassa kultainen kolmiapila.

– Ilmeisesti Vallioja perehtyi syvällisesti Juvan menneisyyteen ja halusi kunnioittaa sen harvinaista historiaa valinnallaan, Sakari Kiiskinen toteaa.

Hänen mukaansa vaakunaa voi kutsua monikulttuurilliseksi tai kirkollisesti ekumeeniseksi: eri perinteiden keskinäistä kunnioitusta rakentavaksi.

Sakari Kiiskisen suunnittelemassa Kiiskisten sukuvaakunassa ovat suvun kotipitäjän Juvan vaakunan ainekset mukana eli risti mustan värisenä ja apila punaisena. Kultainen ja musta ovat Savon maakuntavärit, punainen ja musta taas Karjalan maakuntavärit.

– Väreillä viitataan Kiiskisten suvun tärkeimpiin levinneisyysalueisiin ja samalla sukumme esivanhempien asuinalueisiin. Kuuden kalafiguurin muodossa viitataan kuuteen sukuhaaraamme, kala-aihe tulee luontevasti sukunimestämme.

Lisäksi Kiiskinen on selvittänyt Kiiskisten suvun historiaa. Hänen mukaansa Kiiskisten suvun kotiseudulla on ollut asutusta jo kivikaudella. Sen päättyessä seudulla on liikkunut vielä saamelaisia, mutta myöhemmin lähinnä hämäläisiä ja karjalaisia metsästäjiä. Varhempi asujaimisto ilmeisesti joutui lähtemään näitä metsästäjiä pakoon.

Pysyvä seuraava asutus on Juvan historian tutkijoiden mukaan saapunut alun perin Mikkelin suunnalta. Monet sukujuuret viittaavat tosin karjalaisväestöön ja sen kautta Venäjän suuntaan. Ensimmäiset uudisasukkaat asettuivat Saarijärven rannoille, Länsi-Juvalle luultavasti 1200-luvulla.

– Pähkinäsaaressa 12.8.1323 solmittu rauhansopimus on ehkä merkittävin rauhansopimus koko Suomen historiassa. Se päätti kolme vuosikymmentä jatkuneen Ruotsin ja Novgorodin välisen sodan ja määritteli Ruotsi-Suomen itärajan yli 250 vuodeksi Suomenlahden itäreunasta Pohjanlahdelle Raahen tuntumaan, Kiiskinen toteaa.

Savo, Juvan raja-alue mukaan luettuna siirtyi Ruotsin hallintaan. Sopimus on myös ensimmäinen kirjallinen dokumentti, jossa mainitaan Savo.

Kiiskisten suvun historialliset juuret viittaavat poikkeukselliseen aikakauteen maamme historiassa.

– Tanskan ja Norjan kuningatar Margareetan ehdotuksesta luotiin Pohjoismaiden välinen liitto, kun Margareetasta tuli vuonna 1397 todellisuudessa myös Ruotsin hallitsija. Ruotsalaisille unioni tosin ei ollut missään vaiheessa kovin suuressa suosiossa.

Valtiot säilyttivät omat lakinsa ja oman itsenäisen hallintonsa, mutta yhteisen kuninkaan alaisina niillä oli yhteinen ulko- ja puolustuspolitiikka. Lähes kaikki Suomea koskevat päätökset tehtiin kuitenkin Tanskassa.

Juva on Suomen vanhimpia suurpitäjiä. Juvaan kuului alueita kahdesta nykymaakunnasta kuten Kuopio, Joroinen, Pieksämäki ja Sääminki. Savolaiseen tapaan alueella harjoitettiin pääasiassa kaskiviljelyä. Turun katolinen piispa Maunu Tavast oli antanut Juvalle itsenäisyyden Jukainen-nimisenä seurakuntana vuonna 1442.

– Anomusasiakirjan lautamiesryhmään kuului sukumme esi-isä Paual Kiiskins. Tukholmassa säilytettävä perustamisasiakirja on harvoja säilyneitä dokumentteja tuolta ajalta.

– Kiiskiset kuuluivat alueen kantasukuihin, minkä sukututkijamme Ari Kolehmainen on historiallisin dokumentein ja geenitutkimusten avulla osoittanut.

Rauhan aika mahdollisti vaurastumisen ja toimeliaisuuden lisääntyminen, mistä uuden suurseurakunnan perustaminen oli yksi osoitus. Katolisten perinteiden mukana maahamme kotiutui muun muassa pyhimykseksi julistetun Norjan kuningas Olavin palvonta.

Tanskalainen ritari Erik Akselinpoika Tott rakennutti Olavinlinnan suojeluspyhimyksensä kunniaksi, minkä merkiksi sen muuriin on kuvattu Olavin symboli, kolmiapila.

Kalmarin unionin rakoilu paheni Tanskan pyrkiessä hallitsemaan muita unionimaita. Tanskalaiset hyökkäsivät venäläisten kanssa Suomeen vuonna 1495. Hyökkäys tyrehtyi kuuluisaan ruotsalaisen linnanherra Knut Possen järjestämään Viipurin pamaukseen.

Unioni päättyi myrskyisästi, kun Ruotsi irtautui siitä pian Tanskan kuninkaan järjestämän Tukholman verilöylyn (1520) jälkeen. Kustaa Vaasasta tuli Ruotsin kuningas 1523.

Kiiskisten suvun sukukirja ilmestymässä

Kiiskisten sukuseura aktivoituu joulukuussa 2020, jolloin julkaistaan Kiiskisten sukukirjan ensimmäinen osa. Kirjassa esitellään Kiiskisten suvun historiaa keskiajalta noin 1700-luvulle saakka.

Sukukirjaprojektissa on selvinnyt DNA-tulosten pohjalta, että Kiiskinen on yksi Savon vanhimpia kantasukuja. Sukukirjaprojektia johtaa ja kirjaa kirjoittaa juvalainen sukututkimuksen ammattilainen Ari Kolehmainen, joka kuuluu itsekin Kiiskisten sukuun.