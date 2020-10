Hartaus: Syksyn pääsiäinen – ”Kristityn elämä on pohjimmiltaan jokapäiväistä palaamista pääsiäiseen”

0

Näin syksyllä tuntuu erikoiselta puhua ja kirjoittaa pääsiäisestä, juhlasta, joka on kristillisen kirkon olemassaolon perusta. Juhlasta, jossa pelko, ikävä ja suru muuttuvat iloksi, valoksi ja jälleennäkemiseksi.

Sunnuntain ja samalla tämän viikon aiheena kirkkovuodessa on Jeesus, joka antaa elämän. Kaikkien vuosikertojen evankeliumit kertovat Jeesuksen voimasta herättää kuollut eloon. Tästä syystä kyseistä sunnuntaita kutsutaan pikku pääsiäiseksi tai syksyn pääsiäiseksi.

Vaikka pääsiäinen tuntuu näin syksyllä kaukaiselta asialta, on kristityn elämä pohjimmiltaan jokapäiväistä palaamista pääsiäiseen.

Pääsiäisen sanoma kertoo kuoleman voittaneesta Vapahtajasta ja hänen työstään ristillä. Myös kasteen ydin on pääsiäisen sanomassa. Kasteessa kuollaan ja noustaan kuolleista yhdessä Kristuksen kanssa. Jokainen kastettu on kuollut ja haudattu Kristuksen kanssa, mutta hän on myös ylösnoussut Kristuksen kanssa.

Syksyyn kuuluu valon määrän väheneminen. Luonto riisutaan lehtiverhosta ja värit vähenevät syksyn edetessä. Pimeys valtaa alaa. Pieni pääsiäinen syksyn keskellä muistuttaa meitä valosta, jonka Jeesus Kristus toi maailmaan, keskellemme. Tuo taivaallinen valo loistaa syksyn pimenevissä päivissä ja antaa meille voimaa, uskoa ja luottamusta odottaa kristikunnan suuria valon ja voiton juhlia, joulua ja pääsiäistä.

Meitä ei ole jätetty syksyn pimeyteen, sillä Jeesus on voittanut ihmistä ja koko luomakuntaa uhkaavan kuoleman vallan ja pimeyden. Jeesukseen uskovilla on toivo, joka kantaa yli kuoleman rajan. Kerran myös luomakunta vapautetaan katoavaisuuden orjuudesta ikuiseen kevääseen.

Jokaisella vuodenajalla on meille erilainen merkitys. Monille, itseni mukaan lukien, syksy on suosikki vuodenaika. On hienoa huomata se, kuinka meillä Suomessa myös luomakunta kertoo kirkkovuoden tapahtumista.

Syksyn sade, viima, kylmyys ja pimeys vaihtuvat lopulta kevään lämpöön ja luonnon heräämiseen. Pieni pääsiäinen on kevät keskellä syksyä, muistutus kuoleman ja pimeyden voittajasta, jolla on valta herättää kuollut eloon. Jeesus sanoo: ”Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. (Joh. 11).

Saku Lemmetyinen

Kirjoittaja on Juvan seurakunnan kappalainen.