Essoten johto pitää hallituksen Etelä-Savo-ratkaisua odotettuna – hallituksen juvalainen puheenjohtaja Aira Kietäväinen: ”Nyt on aika alkaa rakentaa yhteistä maakuntaa” 

Yleisradion saamien tietojen mukaan maan hallitus aikoo säilyttää Etelä-Savon yhtenäisenä käynnissä olevan sote-maakuntauudistuksen yhteydessä. Maakunnassa säilyy myös kaksi keskussairaalaa.

Yleisradio kertoo myös, että Savonlinnan päivystävän keskussairaalan olemassaolo mahdollistettaisiin määräaikaisella poikkeuspykälällä.

Sama poikkeuspykälä mahdollistaisi Kemin keskussairaalan olemassaolon määräajaksi. Ilman poikkeuspykälää vain yliopistosairaalamaakunnilla olisi lupa pitää enempää kuin yhtä päivystävää sairaalaa.

Maan hallituksen ratkaisu saa kiitosta Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän johdolta.

– Lausuntokierroksen perusteella tämä ratkaisu oli odotettavissa. Itä-Savon siirrolle Pohjois-Savon yhteyteen ei löytynyt juuri kannatusta. Nyt on aika alkaa rakentaa yhteistä maakuntaa ja keskittää ponnistelut kahden keskussairaalan erityisratkaisun rahoituksen turvaamiseen, sanoo Essoten hallituksen juvalainen puheenjohtaja Aira Kietäväinen (kesk.).

Sote-maakunnan valmistelu on parhaillaan lähdössä täyteen vauhtiin Essoten, Pieksämäen kaupungin, Etelä-Savon pelastuslaitoksen ja Vaalijalan yhteistyönä. Työryhmät ovat alkaneet kokoontua.

– Toivotamme Itä-Savon edustajat työryhmiin lämpimästi tervetulleiksi. Kutsut ovat menneet koko ajan ja Sulkavan edustajat ovat jo palavereissa käyneetkin, sanoo kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen, joka on myös sote-maakuntauudistusta valmistelevan johtoryhmän puheenjohtaja.

Hallituksen varapuheenjohtaja Arto Seppälä (sd.) haluaa suunnata jatkossa ponnistelut sote-maakuntien rahoituksen turvaamiseen. Seppälä muistuttaa, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuore alueiden väestön hoidon tarpeen mukaan rahoitusta jakava malli olisi nykytilannetta oikeudenmukaisempi.

– Pääkaupunkiseudun kunnat ovat tehneet voimakkaasti edunvalvontaa, jonka mukaan rahoitus ei saisi muuttua ja hallitus on YLE:n tietojen mukaan tähän suuntaan myös edennyt. Teemme sotea jo nyt pienillä kustannuksilla hyvin vanhalle, sairaalle ja vähävaraiselle väestölle. Jos uudistuksen tarkoituksena on turvata perusoikeudet, niin esitetty rahoitusmalli ei kohtele Itä-Suomen väestöä yhdenvertaisesti. Toivon, että perustuslakivaliokunta puuttuu tähän, sillä kyse on perusoikeuksista. Tarvevakioinnin painoarvoa tulee lisätä, sillä kaikkialla taloudelliset kannustimet tai ennakoivat toimenpiteet eivät enää juurikaan voi vaikuttaa, muistuttaa Seppälä.

Essoten valtuuston puheenjohtaja Eero Aho (kok.) pitää tehtyä ratkaisua hyvänä myös muiden kuin sote-toimijoiden kannalta.

– Nyt ei rikota toimivia viranomaisrakenteita. Erityisen huonosti olisi käynyt Etelä-Savon pelastuslaitokselle ja on erinomaista, että hyvää työtämme voidaan edelleen kehittää nykyiseltä pohjalta, kiittelee palomestarina työskentelevä Aho.