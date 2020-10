Taimikonhoito turvaa hakkuumahdollisuudet – nyt on hyvä aika laittaa taimikonhoitotyöt vireille

0

Juuri nyt on hyvä aika laittaa taimikonhoitotyöt vireille, kehottaa Metsä Groupin metsäasiantuntija Tuomo Laurikainen.

– Oikea-aikaisesti ja laadukkaasti toteutettu taimikonhoito pitää taimikon ripeässä kasvussa ja lisää metsän tuottoa parhaimmillaan lähes 50 prosenttia. Taimikonhoidolla turvataan tulevien vuosien hakkuumahdollisuudet ja puukauppatulot. Kun taimikonhoidot tehdään hyvin ja ajallaan, pääsee metsänomistaja aikaisemmin ensiharvennuskaupan tekoon.

Hänen mukaansa taimikonhoito on palkitseva investointi, sillä sen tuottoprosentti on istutuskuusikoissa noin viisi ja kylvömänniköissä jopa yli kuusi prosenttia ilman Kemera-tukea.

Kun Kemera-tuki otetaan huomioon, sijoitetun pääoman tuotto nousee noin 7-10 prosenttiin. Yksityismetsänomistaja voi saada taimikon varhaishoitoon ja nuoren metsänhoitoon valtiolta Kemera-tukea.

Laurikainen muistuttaa, että jos taimikonhoito syystä tai toisesta viivästyy nousevat kustannukset 10-15 prosenttia vuodessa.

– Siksipä työt kannattaa tehdä ajallaan. Varhaisperkaus tehdään, kun havupuutaimikko on metrin, kolmen mittaista. Toimenpiteellä varmistetaan taimikon kasvu ja estetään puustovauriot, joita muutoin syntyisi ylitiheässä metsässä.

Taimikonharvennuksella tarkoitetaan metsänhoitotyötä, jossa taimikosta poistetaan huonolaatuiset ja vähempiarvoiset puut. Lisäksi taimikkoa harvennetaan, jotta taimikon arvokkaimpien puiden kasvu jatkuu ripeänä.

Kuusikoissa harvennus on hyvä tehdä 3-4 metrin ja männiköissä 5-6 metrin pituudessa. Taimikonharvennuksen ansiosta ensiharvennushakkuun taloudellinen kannattavuus paranee merkittävästi.

– Puukauppa käy nyt hyvin ja painopiste on kesäkorjuukelpoisissa kohteissa. Puukaupalla pystyy rahoittamaan tarvittavia metsänhoitotöitä, jolloin ei tarvitse huolehtia taimikonhoitolaskun maksusta.